《經濟通通訊社１８日專訊》第六屆中國－歐佩克（ＯＰＥＣ，石油輸出國組織）高級別對

話會１６日在北京成功舉行。國家能源局局長章建華和歐佩克秘書長蓋斯共同主持會議。章建華

表示，中國和歐佩克互為重要的戰略合作夥伴，自２００５年雙方建立對話機制以來，通過圓桌

會議和高級別對話等活動保持密切政策溝通，在共同維護全球石油市場穩定、鞏固和擴大原油貿

易等方面取得積極成效，繼續鞏固和擴大原油貿易、共同維護國際石油市場長期穩定，符合雙方

的利益。蓋斯則表示，歐佩克非常重視與中國的對話夥伴關係，並介紹了歐佩克與１０個非成員

國在其合作宣言框架下開展穩定石油市場方面合作的情況，稱這些合作將惠及石油生產國和消費

國。

對話會上，雙方專家就國際原油市場短期中期長期展望、正在進行的合作宣言進程、可持續

發展、能源轉型前景以及其他共同關心的話題交換了意見。雙方決定繼續加強合作，特別是在信

息數據分享、技術交流、能源轉型等領域。第七屆中國－歐佩克高級別對話會計劃在２０２４年

擇機舉行。（ｓｌ）

