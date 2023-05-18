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AH股新聞

18/05/2023 10:17

《中國要聞》能源局：鞏固擴大原油貿易符合中國與ＯＰＥＣ利益

　　《經濟通通訊社１８日專訊》第六屆中國－歐佩克（ＯＰＥＣ，石油輸出國組織）高級別對
話會１６日在北京成功舉行。國家能源局局長章建華和歐佩克秘書長蓋斯共同主持會議。章建華
表示，中國和歐佩克互為重要的戰略合作夥伴，自２００５年雙方建立對話機制以來，通過圓桌
會議和高級別對話等活動保持密切政策溝通，在共同維護全球石油市場穩定、鞏固和擴大原油貿
易等方面取得積極成效，繼續鞏固和擴大原油貿易、共同維護國際石油市場長期穩定，符合雙方
的利益。蓋斯則表示，歐佩克非常重視與中國的對話夥伴關係，並介紹了歐佩克與１０個非成員
國在其合作宣言框架下開展穩定石油市場方面合作的情況，稱這些合作將惠及石油生產國和消費
國。
　　對話會上，雙方專家就國際原油市場短期中期長期展望、正在進行的合作宣言進程、可持續
發展、能源轉型前景以及其他共同關心的話題交換了意見。雙方決定繼續加強合作，特別是在信
息數據分享、技術交流、能源轉型等領域。第七屆中國－歐佩克高級別對話會計劃在２０２４年
擇機舉行。（ｓｌ）

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