《經濟通通訊社１８日專訊》中國衛星導航定位協會１８日發布《２０２３中國衛星導航與

位置服務產業發展白皮書》，顯示２０２２年中國衛星導航與位置服務產業總體產值達到

５００７億元（人民幣．下同），同比增長６﹒７６％。其中與衛星導航技術研發和應用直接相

關的芯片、導航數據、終端設備、基礎設施等核心產值達到１５２７億元。

《白皮書》指，北斗三號全球系統自２０２０年開通服務以來，進一步刺激和拉動各行業對

北斗技術應用的需求和投入，２０２２年中國衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，

結構持續優化，產業範圍進一步擴大。

數據顯示，２０２２年國內衛星導航定位終端產品總銷量超３﹒７６億台，其中具有衛星導

航定位功能的智能手機出貨量達到２﹒６４億台，佔比達到９８﹒５％。包括物聯網、穿戴式、

車載、高精度等在內的各類定位終端設備銷量超過１億台╱套。此外，國內多個導航地圖供應商

正式切換為北斗優先定位，日均使用量已超過３６００億次。

截至２０２２年底，國產北斗兼容型芯片及模塊銷量累計超過３億片，包括智能手機在內的

具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過１２﹒８８億台╱套。芯片技術持續突破，１２

納米工藝、低功耗芯片即將推出。

另外，２０２２年以來，北斗系統加速融入電力、自然資源、農業、通信、交通等行業的基

礎設施建設的步伐。其中電力行業方面，截至２０２２年底，全行業已完成超過２０００多座電

力北斗地基增強基準站的建設和部署，推廣各類北斗應用終端超過５０萬台╱套，為無人機自主

巡檢、變電站機器人巡檢、桿塔監測等業務應用的智能設備提供可靠、精準、穩定的高精度位置

服務。目前，電力行業車輛全部安裝北斗車載終端。（ｓｌ）

