《經濟通通訊社１８日專訊》財政部公布，１－４月全國一般公共預算收入８３１７１億元

（人民幣．下同），同比增長１１﹒９％。其中，中央一般公共預算收入３７５６１億元，同比

增長８﹒６％；地方一般公共預算本級收入４５６１０億元，同比增長１４﹒８％。全國稅收收

入７０３７９億元，同比增長１２﹒９％；非稅收入１２７９２億元，同比增長６﹒８％。

支出方面，１－４月全國一般公共預算支出８６４１８億元，同比增長６﹒８％。其中，中

央一般公共預算本級支出１０１９６億元，同比增長５﹒８％；地方一般公共預算支出

７６２２２億元，同比增長６﹒９％。



＊國內消費稅降１７﹒９％，社保和就業支出增逾１０％＊



主要稅收收入當中，國內增值稅２７９２３億元，同比增長５８％。國內消費稅５８９３億

元，同比下降１７﹒９％。企業所得稅１７７４５億元，同比增長３﹒７％。個人所得稅

５３８４億元，同比下降２﹒４％。印花稅１６３７億元，同比下降１４﹒２％，其中證券交易

印花稅７１６億元，同比下降４２﹒７％。

車輛購置稅８４６億元，同比下降１３﹒６％。土地和房地產相關稅收中，契稅２０６４億

元，同比增長６﹒３％；土地增值稅２２５２億元，同比下降１５﹒２％；房產稅１５２９億元

，同比增長２０﹒５％；耕地佔用稅４５８億元，同比下降８﹒８％；城鎮土地使用稅８６１億

元，同比增長１１﹒５％。

主要支出科目當中，社會保障和就業支出１５１２０億元，同比增長１０﹒３％。債務付息

支出３３９１億元，同比增長９％。科學技術支出２７４３億元，同比增長９％。衛生健康支出

７９４１億元，同比增長８﹒７％。



＊全國政府性基金預算收入降１６﹒９％，支出降１１﹒３％＊



１－４月累計，全國政府性基金預算收入１４６０１億元，同比下降１６﹒９％。分中央和

地方看，中央政府性基金預算收入１１９４億元，同比增長７﹒５％；地方政府性基金預算本級

收入１３４０７億元，同比下降１８﹒５％，其中，國有土地使用權出讓收入１１７６１億元，

同比下降２１﹒７％。

１－４月累計，全國政府性基金預算支出２７９２８億元，同比下降１１﹒３％。分中央和

地方看，中央政府性基金預算本級支出３２９億元，同比下降６５﹒６％；地方政府性基金預算

支出２７５９９億元，同比下降９﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１６１０６

億元，同比下降１７﹒１％。（ｓｌ）

