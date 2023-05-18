《經濟通通訊社１８日專訊》內地房地產商正榮地產（０６１５８）、中梁地產與廈門國企

廈門國際信託（下稱「廈門信託」）近期發生「爭奪共管保險櫃」事件。內媒《中新經緯》引述

廈門信託指出，保險櫃屬於三方共管物品，在對方出現嚴重違約情形後，搬回保險櫃屬於公司按

照相關協議的約定升級監管具體措施。目前保險櫃在公司辦公場所進行共管，保險櫃完好無損，

並有２４小時監控攝像監管措施。

綜合內媒報道，正榮地產２０２１年５月以１８﹒８億元（人民幣．下同）拿下廈門市集美

區一幅地皮後，與中梁地產合作開發「中梁．正榮天著潤宸」項目。項目經廈門信託融資４﹒５

億元，貸款期限為２０２１年８月２０日至２０２２年８月１９日（寬展期２個月，即２０２２

年１０月１９日）。三方共組的合資公司廈門市正奔置業有限公司持股比例為正榮５１％、廈門

信託４４％、中梁５％。不過，有熟悉情況人士稱，廈門信託只享受收益，不參與項目的經營管

理，所持的廈門正奔４４％股權由中梁地產轉讓，且是「明股實債」。「中梁．正榮天著潤宸」

的項目公司為廈門正奔旗下廈門市正頌置業全資子公司廈門市榮衡實業。按照安協議安排，廈門

正奔、廈門正頌、廈門榮衡三家公司的公章、證件等重要物品由三方共管，保險櫃放在正榮的廈

門辦公場所。



＊申請預售前突遇房地產行業調整，正榮、中梁經營能力遭質疑＊



報道指出，２０２２年２月，項目準備申領預售證，未料內地房地產行業突遇調整，頭部房

企評級下調，民營房企的經營遇到挑戰。廈門信託質疑正榮、中梁的經營能力，要求引入廈門建

發為代管代建方。雖然正榮、中梁同意這項建議，但雙方最終未能就樓盤銷售均價、代建方費用

等談攏。廈門信託於２０２２年４月２４日正式發函要求正榮、中梁提前還款，並以「升級管控

」等理由不同意用印，致使項目至今未能開盤銷售。借款到期後，廈門信託以違約為由起訴正榮

、中梁，暫未有判決。

到本月初，正榮廈門公司更換辦公地點，搬遷期間發現保險櫃丟失，後廈門信託承認派人進

入辦公場所將保險櫃搬走，並表示搬動期間有其他人在場，不是偷搬。據報保險櫃內除有廈門正

奔、廈門正頌、廈門榮衡的公章，還有財務章、法人章、空白支票、土地使用權證、工規證、施

工許可證等物品。（ｓｌ）

