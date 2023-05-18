《經濟通通訊社１８日專訊》據中國載人航天官網，神舟十六號載人飛船本月將發射，神十

五和神十六兩個乘組的６名太空人將會師太空站，將是中國太空站第二次有兩個乘組在軌交接。

《央視》報道，神舟十五號太空人６個月的太空出差已經接近尾聲，天舟六號貨運飛船１０

日已發射並對接於太空站組合體。（ｄｗ）

