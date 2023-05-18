《經濟通通訊社１８日專訊》據中國載人航天官網，神舟十六號載人飛船本月將發射，神十
五和神十六兩個乘組的６名太空人將會師太空站，將是中國太空站第二次有兩個乘組在軌交接。
《央視》報道，神舟十五號太空人６個月的太空出差已經接近尾聲，天舟六號貨運飛船１０
日已發射並對接於太空站組合體。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
18/05/2023 17:25
《中國要聞》神舟十六號載人飛船本月將發射升空
《經濟通通訊社１８日專訊》據中國載人航天官網，神舟十六號載人飛船本月將發射，神十
五和神十六兩個乘組的６名太空人將會師太空站，將是中國太空站第二次有兩個乘組在軌交接。
《央視》報道，神舟十五號太空人６個月的太空出差已經接近尾聲，天舟六號貨運飛船１０
日已發射並對接於太空站組合體。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
上一篇新聞︰18/05/2023 17:42 《汽車新勢力》惠譽料今年中國新能源車銷量增長超過３０％
下一篇新聞︰18/05/2023 17:09 【聚焦人幣】滙豐范力民：毋須過度擔憂人幣破７，料幾月內小幅升
18/05/2023 18:05 【人行操作】人行下周二進行國庫現金定存招標，涉５００億人幣
18/05/2023 17:47 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰