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AH股新聞

18/05/2023 17:25

《中國要聞》神舟十六號載人飛船本月將發射升空

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據中國載人航天官網，神舟十六號載人飛船本月將發射，神十
五和神十六兩個乘組的６名太空人將會師太空站，將是中國太空站第二次有兩個乘組在軌交接。
　　《央視》報道，神舟十五號太空人６個月的太空出差已經接近尾聲，天舟六號貨運飛船１０
日已發射並對接於太空站組合體。（ｄｗ）

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