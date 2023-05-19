《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強在山東調研。他強調，要

加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，採取更有針對性措施擴內需穩外需，努力推動經

濟運行持續回升向好。



＊優化支持購買新能源汽車使用政策＊



在濰坊，李強來到歌爾集團、濰柴集團，走進車間、實驗室，察看產品和零組件，聽取公司

情況介紹，李強強調，實體經濟是中國經濟命脈所在。要大力發展先進製造業集群，統籌抓好傳

統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大，推動產業邁向中高端。

李強來到金寶汽車城，走進銷售門店，了解新能源汽車銷售以及下鄉情況。他強調，新能源

汽車市場空間廣闊，要優化支持購買使用政策，加快充電樁等基礎設施建設，進一步釋放新能源

汽車消費潛力。



＊考察海爾、海信、濰柴及歌爾集團＊



在青島，李強前往中國－上海合作組織地方經貿合作示範區，聽取示範區建設情況匯報。他

指出，要努力打造「一帶一路」國際合作新平台，拓展合作領域，加強資源對接、優勢互補，共

同鍛造長板，實現互利共贏。李強考察了海爾集團、海信集團，了解企業運營情況，察看產品和

服務展示。他希望企業更好適應用戶需求，開展個性化定制服務，打造更多具有競爭力的產品，

進一步開拓國內外市場，同時積極推動工業互聯網更好為中小企業賦能。

