《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京經開區５月１８日至３１日開展

２０２２年度遊戲產業政策相關事項申報工作，其中研發機構最高可獲１０００萬元（人民幣．

下同）的獎勵。

此次申報針將對２０２２年度遊戲產業研發機構落地進行獎勵，對申報主體在２０２０年１

月１日至２０２２年１２月２８日期間新引進或新獲批除科技部認定的國家重點實驗室、國家技

術創新中心，國家發展改革委認定的國家工程實驗室、國家工程研究中心、國家產業創新中心、

國家企業技術中心，工業和信息化部認定的國家制造業創新中心之外的其他國家級相關資質的研

發機構，一次性給予１０００萬元的資金支持。

北京經開區還將對遊戲企業研發投入強度（或企業研發投入占比）高於年度行業目標值的，

按照高出部分的２０％給予支持，最高不超過３００萬元。補貼金額以萬元為單位，不足萬元部

分捨去。

此外，對獲評國家級精品遊戲的項目，將給予１：１配套資金支持，最高不超過２００萬元

，累計支持金額不超過項目自籌資金；對獲評市級精品遊戲的項目，將給予１：１配套資金支持

，最高不超過１００萬元，累計支持金額不超過項目自籌資金。

