《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部發布，商務部服貿司負責人談

２０２３年１－４月中國服務外包產業發展情況時表示，２０２３年１－４月，中國企業承接服

務外包合同額６８３１億元（人民幣．下同），執行額４６１２億元，同比分別增長１５﹒８％

和１９﹒１％。

其中，承接離岸服務外包合同額３８６０億元，執行額２５３８億元，同比分別增長

１５﹒６％和１７﹒９％。（以美元計算，１－４月承接服務外包合同額１０１２億美元，執行

額６８８億美元，同比分別增長１１﹒６％和１５﹒６％。其中承接離岸服務外包合同額５６９

億美元，執行額３７８億美元，同比分別增長１０﹒６％和１４％。）

從業務結構看，１－４月，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包

（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為１０５１億元、４８６億元和１００１億元

，同比分別增長１３﹒７％、１４﹒６％和２４﹒３％。其中，信息技術解決方案服務、文化創

意及數字內容服務、互聯網營銷推廣服務、電子商務平台服務等離岸服務外包業務增速較快，同

比分別增長９７％、６５﹒２％、５５﹒８％和４７﹒３％。



＊首４月承接中國香港離岸服務外包執行額５７４億元＊



從區域布局看，１－４月，全國３７個服務外包示範城市總計承接離岸服務外包合同額

３５６４億元，執行額２３２０億元，同比分別增長１７﹒３％和１７﹒９％，分別佔全國總額

的９２﹒３％和９１﹒４％。長三角地區承接離岸服務外包合同額２０３７億元，執行額

１３３５億元，同比分別增長３９﹒８％和１９﹒８％，分別佔全國總額的５２﹒８％和

５２﹒６％。

從國際市場看，１－４月，中國承接中國香港、美國、歐盟離岸服務外包執行額分別為

５７４億元、５１０億元和３４２億元，同比分別增長１３﹒３％、１８﹒９％和２１％，合計

佔中國離岸服務外包執行額的５６﹒２％。中國承接區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）成

員國離岸服務外包執行額６２８億元，同比增長２４﹒４％，合計佔中國離岸服務外包執行額的

２４﹒８％。其中，承接印度尼西亞和新加坡等國家離岸服務外包執行額增長較快，同比分別增

長４４﹒６％和３１﹒７％。

