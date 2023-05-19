《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》最高人民法院召開新聞發布會，針對有的

失信被執行人明明有錢，卻通過假離婚、關聯交易等方式提前轉移財產，導致「無錢」可執行的

現象，最高人民法院執行局副局長王富博表示，失信被執行人以各種方式規避、逃避、抗拒執行

，是法院執行工作重點打擊的對象。

王富博表示，打擊規避執行的最有效手段就是執行工作能力的提升。其中，首要的就是提升

執行查控能力，進一步拓寬網絡查控系統功能和覆蓋範圍。目前，已經建成了以最高人民法院「

總對總」為主、以地方法院「點對點」為輔的網絡查控系統，該系統已經與公安部、自然資源部

、銀保監等１６家單位和３９００多家銀行業金融機構聯網，可以查詢存款、車輛、證券、網絡

資金、理財產品、不動產等１６類２５項信息，基本實現對被執行人主要財產形式和相關信息的

有效覆蓋，極大提升了執行效率，實現了執行查控方式的根本變革。

截至２０２３年４月底，全國法院通過網絡查控系統累計查控案件１３６２８﹒０８萬件，

累計凍結資金２８０４４﹒５８億元人民幣，查詢房屋、土地等不動產信息８１９６３﹒８９萬

條，車輛１９０１８﹒００萬輛，證券４２１９５﹒４３億股，漁船和船舶３７１﹒７９萬艘，

網絡資金１００９﹒７５億元人民幣，有力維護了勝訴當事人合法權益。

