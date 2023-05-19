《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國與中亞經貿合作持續深入

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近年來，中國與中亞五國經貿往來日益密切。商務部數據顯示，２０２２年，中國與中亞五國提

前實現７００億美元貿易目標，２０２３年１－３月貿易額同比增長２２％，發展勢頭強勁。



國家金融監督管理總局掛牌

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國家金融監督管理總局１８日正式掛牌，中國金融監管機構改革邁出重要一步。在掛牌儀式上，

國家金融監督管理總局黨委書記李雲澤表示，國家金融監督管理總局將奮力開創新時代金融監管

工作新局面。



做強做優實體經濟，著力擴內需穩外需

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國務院總理李強５月１７日至１８日在山東調研時強調，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化

產業體系，採取更有針對性措施擴內需穩外需，努力推動經濟運行持續回升向好。





《上海證券報》



國家金融監督管理總局正式掛牌

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國家金融監督管理總局１８日在京正式掛牌，中國金融監管機構改革邁出重要一步。按照《黨和

國家機構改革方案》，國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，統籌負責

金融消費者權益保護。



中國與中亞五國農業、能源等領域合作前景可期

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中國－中亞峰會１８日至１９日在西安舉行，此次峰會吸引了全球的目光。記者採訪多家企業了

解到，當前中國與中亞在農業、能源等領域合作勢頭良好，未來前景可期，區域間跨境電商等貿

易新業態也蓬勃發展。



中東歐博覽會魅力足，重磅經貿合作項目紛紛落地

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正在舉辦的第三屆中國－中東歐國家博覽會上，幾十億人幣的大單頻現。在「買買買」的背後，

與中東歐市場之間「購物車」也在提質升級，除了傳統農業貿易，服務貿易也不斷拓展。





《證券時報》



國家金融監督管理總局揭牌

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昨日，北京金融街１５號時隔５年再度迎來歷史性時刻－－國家金融監督管理總局揭牌，標誌著

這一新組建的金融監管機構正式開始運行，其前身中國銀行保險監督管理委員會同時告別歷史舞

台。



各大平台爭相押注本地生活賽道

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一直被網友戲謔「替人種草」、「為人打工」的小紅書在今年５月悄悄推出了本地生活業務，並

率先在廣州、上海等城市試點團購套餐。除小紅書外，抖音擬在今年上線外賣業務，快手、高德

等平台也從今年起大力押注本地生活。



多元退市制度顯威，「面值退」漸成主力軍

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隨著全面註冊制的落地，市場的優勝劣汰功能進一步顯現，多元化退市顯現威力。據不完全統計

，截至５月１８日，年內已有超３０家上市公司確定退市，「面值退」成了退市主力軍，重大違

法類退市案例也不斷湧現。（ｌｃ）

