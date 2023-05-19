《鍾之日記》５月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人民幣中間價今日跌穿７算後，即期及離岸匯價跌幅加深，雙雙觸及逾５個半月低位。當局

可能對人民幣下跌速度感不安，據報中國大型國有銀行已在出手阻貶人民幣。

離岸人民幣創五個半月低，港元拆息今日連續第四日全線上揚，其中，隔夜拆息連升四天，

高見４﹒９６５８３厘，逼近５厘的水平，創２００７年１０月以來新高。香江魚缸收跌，恒指

低開１９１點，報１９５３５，跌幅隨即擴大，最多跌３７４點，報１９３５２，創近兩個月低

位，收市跌２７６點或１﹒４％，報１９４５０，連跌兩周累失５９８點。大市全日成交

９５２﹒３６億元。

祖國股市亦表現反覆，滬綜指一度重返三千三關，惟午後影視股、石油股跌勢加重，滬綜指

最終收跌０﹒４２％，報３２８３﹒５４點，再失三千三關，惟全周仍升０﹒３％。深成指則微

升０﹒１２％，創業板指升０﹒０３％。兩市全日成交８４４８億元人民幣，按日跌近４％。



＊阿里業績喜憂參半＊



阿里巴巴（０９９８８）績後向下，拖累大市跌逾２００點，收跌６％，為表現最差藍籌。

騰訊（００７００）績後第二天繼續跌，收跌逾１％。

市場指，近日中國幾大科技巨頭公布業績，中國經濟的復甦情況喜憂參半，面向企業的經濟

增長活動正在加速，而消費者支出依然疲軟。

電商巨頭阿里巴巴公布，上一財季收入僅較上年同期增長２％，增幅低於分析師預期，凸顯

了新冠疫情過後中國經濟復甦的疲軟態勢。阿里巴巴當季收入增長的主要驅動力來自國際電商、

本地消費服務和物流業務。不過，作為阿里巴巴主營業務的國內電商業務銷售額同比下降３％。

阿里巴巴集團在發布財報同時宣布，於３月底啟動的改革計劃正在快速高效推進：雲智能集

團將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數字商業集團

啟動外部融資，六大業務集團正式成立董事會。

阿里巴巴的競爭對手京東集團（０９６１８）今日亦收挫４﹒７％，其上周披露第一季度收

入同比僅略微增長。京東集團稱，當季零售業務因消費者信心仍然不振而受到影響。比起其他消

費品，家用電器等大件商品的銷售疲軟。



＊內地金融改革持續，或ＡＭＣ劃轉中央匯金＊



內地金融改革持續，據《彭博》報道，中國當局考慮將大型不良資產管理公司（ＡＭＣ）的

國有股權，及中國證券金融公司及其他一些相關市場經營類金融國資股權，劃轉至中投公司旗下

的子公司中央匯金。此舉是為釐清金融監管部門、履行國有金融資本出資人職責的機構和國有金

融機構之間的權責關係，推進管辦分離、政企分開，把中央金融管理部門管理的市場經營類機構

剝離。

財政部目前持有中國信達（０１３５９）、中國長城和中國東方三家資產管理公司的國有股

權，未來有可能劃轉給中央匯金公司。中國信達今日收挫３％。

截至去年底，中央匯金公司直接持有１８家金融機構股權，包括政策性銀行：國家開發銀行

、四大國有銀行，中金、中信建投等券商。



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