《經濟通通訊社１９日專訊》房地產行業流動性風險持續擴大，並出現了董事長辭職潮，而

最新一家董事長辭職的房企竟具地方國資背景。

光明地產（滬：６００７０８）發布公告，董事長兼黨委書記沈宏澤因個人原因請求辭去公

司董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員的職務，辭職申請已經生效，其將不在光明地產擔

任任何職務。從公告字眼來看，沈宏澤從公司辭職是「和平分手」，公告指董事會對沈宏澤在任

職期間為公司所做出的貢獻表示感謝。

光明地產現價跌１﹒８％，報２﹒２２元人民幣。



＊三條紅線全中，光明地產資金缺口大＊



光明地產是光明食品集團旗下的房地產業務，而光明食品隸屬於上海市國資委。根據網上資

料，由於光明食品擁有上海崇明島近２００平方公里的土儲面積，約佔整個島的六分之一，所以

光明地產亦被業內稱為「崇明島地主」。

沈宏澤今年５８歲，於２０２０年４月２４日開始擔任光明地產董事長兼黨委書記，其在任

內無法逆轉公司銷售銳減、債務高企的困局，而且公司於２０２１年的扣除非經常性損益淨利潤

更錄得１９年來的首度虧損。光明地產於２０１７年起積極買地擴張迅猛，但開發速度慢且銷售

情況冷淡，去庫存壓力重，同時亦觸及監管當局的三條紅線，資金缺口巨大，被外界批評若非背

靠國資早已舉步維艱。（ｅｙ）

