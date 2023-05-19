《經濟通通訊社１９日專訊》在派發現金紅利３２５億元（人民幣．下同）之後，貴州茅台

（滬：６００５１９）再出資百億設產業發展基金。以提升資金收益率。

貴州茅台公告，擬以自有資金參與設立茅台招華基金與茅台金石基金，首期實繳均為２０億

元，兩只基金的認繳總規模均為５５﹒１億元，其中貴州茅台認繳出資額均為５０億元，基金採

用認繳制，三次實繳的比例原則為４０％、３０％、３０％。

產業基金的投資範圍包括但不限於新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備

、大消費等領域的投資機會。

貴州茅台公告稱，參與設立基金是「借助專業投資機構優勢，為了提升資金收益率」。同時

，公司以「市場化主導、專業化運作、效益化投資」為原則，以市場化方式參與設立基金。

２０２２年底，茅台帳面現金及現金等價物餘額１５２３﹒７９億元，佔２０４９﹒６５億

淨資產逾七成。即分紅３２５億後再投資１００億元設立基金，貴州茅台仍然繼續保持千億以上

的充沛現金流。

惟貴州茅台股價走低，早段跌１﹒１４％，報１６７１﹒８元；白酒股集體疲弱，青海春天

（滬：６００３８１）跌２﹒６％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）、瀘州老窖（深：０００５６８）跌０﹒５％。（ｄｗ）

