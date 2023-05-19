《經濟通通訊社１９日專訊》中國－中亞峰會１８日起召開，與會的中亞五國元首抵達西安

，國家主席習近平在過去兩天與五國元首分別舉行雙邊會談，並在１８日晚與夫人彭麗媛出席歡

迎儀式和歡迎宴會。

習近平在晚宴上致辭指出，中國與中亞國家建交以來，國家關係實現從睦鄰友好到戰略夥伴

，再到命運共同體的歷史性跨越，他並強調，深化中國與中亞合作，是這代領導人著眼未來作出

的戰略抉擇，開啟中國中亞關係新時代，歡迎中亞國家搭乘中國發展快車。



＊習近平與五國元首分別會談＊



在哈薩克總統前日率先與習近平會談後，昨日上午，習近平與吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉

克總統拉赫蒙會談，下午與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統謝爾達爾會談。

與塔吉克總統會談時，習近平指出，中塔雙方要深化全方位戰略合作，在涉及主權、獨立、

安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持，做彼此信賴的戰略伙伴。并指雙方要加強發展

戰略對接，高質量共建「一帶一路」，深化經貿、互聯互通、農業、大項目等方面合作，中方願

進口更多塔吉克優質農產品。

在與烏茲別克總統會談時說，習近平指出，要擴大經貿和投資合作，深化互聯互通建設，擴

大能源和醫療衞合作，積極開展地方、人文和減貧交流合作。雙方還要開展反恐和反干涉合作，

為促進地區安全穩定作出應有貢獻。

會見土庫曼總統時，習近平指中土關係發展潛力巨大，前景廣闊，形容中國同中亞國家「唇

齒相依、安危與共」，是命運共同體。（ｄｗ）

