《經濟通通訊社１９日專訊》中國國家主席習近平今日在首屆中國－中亞峰會發表主旨講話

。他表示中國願意幫助中亞國家加強執法、安全、國防能力建設水平，並提議建立中國－中亞國

家能源發展夥伴關係，又宣布將向中亞國家提供總額２６０億元人民幣的融資支持和無償援助。



＊中國－中亞合作的八條倡議＊



習近平在講話中就中國－中亞合作提出八條倡議，當中倡議建立中國－中亞能源發展夥伴關

係，加快推進中國－中亞天然氣管道Ｄ線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作

，加強新能源與和平利用核能合作。

習近平指，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全

和反恐努力，開展網絡安全合作。繼續發揮阿富汗鄰國協調機制作用，共同推動阿富汗和平重建

。

他表示，為助力中國同中亞國家合作和中亞國家自身發展，中方將向中亞國家提供總額

２６０億元人民幣的融資支持和無償援助。經貿關係方面，出台更多貿易便利化舉措，升級雙邊

投資協定，實現雙方邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋，打造大宗商品交易中心，

加強中歐班列集結中心建設，鼓勵優勢企業在中亞國家建設海外倉，構建綜合數字服務平台。



＊中亞國家主權及領土完整須得到維護＊



習近平指出，中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發

展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。

對於建設中國－中亞命運共同體，習近平稱要做到四個堅持，一是堅持守望相助。在涉及主

權、獨立、民族尊嚴、長遠發展等核心利益問題上，始終給予彼此明確、有力支持。

二是堅持共同發展。繼續在共建「一帶一路」合作方面走在前列，打造金融、農業、減貧、

綠色低碳、醫療衛生、數字創新等新增長點。

三是堅持普遍安全。堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動「顏色革命」，保持對「三

股勢力」零容忍。

四是堅持世代友好。要踐行全球文明倡議，密切人員往來，加強治國理政經驗交流，深化文

明互鑒，築牢中國同中亞國家人民世代友好的基石。（ｄｗ）

