《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率昨日跌穿７關，盤中更一度低見

７﹒０４９０，逼近７﹒０５關，收盤仍大跌３０９點子，報７﹒０２９４，六連跌，刷自

２０２２年１２月２日以來逾５個半月新低。人民幣中間價今日跟隨穿７，報７﹒０３５６，較

上個交易日大跌３８９點子，三連貶。

匯率貶值對人民幣資產產生壓力，中概股隔晚捱沽，金龍中國指數挫逾３％。滬深股市今早

亦低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２６％，報３２８８﹒８９點，三千三樓下徘徊，深

成指低開０﹒１５％，半導體股造好，軍工、保險、白酒等權重股走低。

中國駐美大使館表示，中國商務部部長王文濤將與美國商務部長雷蒙多下周在美國華盛頓會

晤，外電消息指，王文濤在與雷蒙多會面後將轉往芝加哥出席亞太經合組織會議，屆時將與美國

貿易代表戴琪見面。

４月中國多項經濟數據都反映出復甦力度不足的憂慮，中國國務院總理李強在山東省調研時

表示，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，並將採取更有針對性的措施來擴大內需

、穩定出口，努力推動經濟持續回升向好。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，連續４天零投放零回籠，本周回籠

２０億元，計及周一進行的超額平價續作１２５０億元ＭＦＬ，全口徑計，人行全周則放水

２３０億元。（ｅｙ）

