《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣中間價今日跌穿７算後，即期及離岸匯價跌幅加深，雙

雙觸及逾５個半月低位。匯率貶值對人民幣資產產生壓力，滬深股市繼續低開，不過其後兩市悉

數回升，滬綜指半日升０﹒１３％，報３３０１﹒５９點重返三千三，深成指升０﹒５１％，創

業板指升０﹒５４％。

兩市半日成交５４８９億元（人民幣．下同），較上日同時段增加近２％。人民銀行進行

２０億元７天期逆回購，連續４天零投放零回籠，本周回籠２０億元，計及周一進行的超額平價

續作１２５０億元ＭＬＦ，全口徑計，全周則放水２３０億元。



＊日台美韓半導體聯盟，Ａ場半導體自強＊



半導體股盤中走強，海光信息（滬：６８８０４１）漲３﹒９％，寒武紀

（滬：６８８２５６）揚２﹒９％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升２﹒５％，三安光電

（滬：６００７０３）、紫光國微（深：００２０４９）升近２％，中芯國際

（滬：６８８９８１）彈１﹒２％。在七大工業國集團（Ｇ７）廣島峰會登場前夕，日本首相岸

田文雄昨日（１８日）會見台積電、南韓三星電子、美商美光及英特爾等晶片業領袖，台積電、

美光及三星電子等三大晶片製造商都表達有意擴大投資日本。

在派發現金紅利３２５億元之後，貴州茅台（滬：６００５１９）再出資百億設產業發展基

金。以提升資金收益率。貴州茅台今早早段跌逾１％，接近午收時回升０﹒８％，報

１７０３﹒７５元；其他白酒股跟隨，山西汾酒（滬：６００８０９）倒升１﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）揚２﹒１％。



＊笑果脫口秀續發酵，影視股未止瀉＊



內地脫口秀演員李昊石的一句「作風優良，能打勝仗」引發千重浪，有一名李昊石的粉絲因

為在微博留言護航，被公安認定「涉軍人不當言論」而火速遭到逮捕。影視股繼續插水，中國科

傳（滬：６０１８５８）跌１﹒８％，鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）急跌逾５％，萬達電影

（深：００２７３９）跌超１％，中國電影（滬：６００９７７）跌１﹒１％，華策影視

（深：３００１３３）跌１﹒３％，芒果超媒（深：３００４１３）、東方明珠

（滬：６００６３７）跌近１％。（ｊｔ）

