《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣中間價今日跌穿７算後，即期及離岸匯價跌幅加深，雙

雙觸及逾５個半月低位。當局可能對人民幣下跌速度感不安，據外媒報道指中國國有銀行出手阻

貶人民幣，人民幣隨即快速反彈收復大部分失地，兩市也曾跟隨倒升，滬綜指一度重返三千三關

，惟午後影視股、石油股跌勢加重，滬綜指最終收跌０﹒４２％，報３２８３﹒５４點，再失三

千三關，惟全周仍升０﹒３％。深成指則微升０﹒１２％，創業板指升０﹒０３％。

兩市全日成交８４４８億元（人民幣．下同），較昨日跌近４％，外資透過陸股通淨流出超

過２２億元。

自中國公布ＣＰＩ數據遜於預期以來，人民幣兌美元跌幅已達１﹒５％。如果美國債務上限

協議達成，人民幣可能進一步下跌。據《路透》引述多位消息人士表示，自周四（１８日）以來

，主要國有銀行在掉期市場忙於操作，將人民幣換成美元，用以緩和人民幣即期跌勢。



＊影視股、ＣｈａｔＧＰＴ股氣壓低＊



內地脫口秀演員李昊石的一句「作風優良，能打勝仗」引發千重浪，有一名李昊石的粉絲因

為在微博留言護航，被公安認定「涉軍人不當言論」而火速遭到逮捕。影視股繼續插水，中國科

傳（滬：６０１８５８）跌１﹒８％，鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）急跌逾５％，萬達電影

（深：００２７３９）跌超１％，中國電影（滬：６００９７７）跌１﹒１％，華策影視

（深：３００１３３）跌１﹒３％，芒果超媒（深：３００４１３）、東方明珠

（滬：６００６３７）跌近１％。

ＣｈａｔＧＰＴ概念股回落，藍色光標（深：３０００５８）瀉９﹒９％，雲從科技

（滬：６８８３２７）急跌９﹒１％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌８﹒９％，同方股份

（滬：６００１００）跌２﹒８％，科大訊飛（深：００２２３０）跌２﹒１％，湯姆貓

（深：３００４５９）跌１﹒５％，同花順（深：３０００３３）跌１﹒４％。



＊日台美韓半導體聯盟，Ａ場半導體自強＊



半導體股逆市走強，韋爾股份（滬：６０３５０１）升２﹒４％，三安光電

（滬：６００７０３）、紫光國微（深：００２０４９）升約２％。在七大工業國集團（Ｇ７）

廣島峰會登場前夕，日本首相岸田文雄昨日會見台積電、南韓三星電子、美商美光及英特爾等晶

片業領袖，台積電、美光及三星電子等三大晶片製造商都表達有意擴大投資日本。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９４４﹒５４ －０﹒２９

上證綜合指數 ３２８３﹒５４ －０﹒４２ ３５９５﹒００

上證Ａ股指數 ３４４１﹒９２ －０﹒４２

深證成份指數 １１０９１﹒３６ ＋０﹒１２ ４８８５﹒００

深圳創業板指數 ２２７８﹒５８ ＋０﹒０３

上證Ｂ股指數 ２８９﹒０７ －０﹒３１ ０﹒９３

深證Ｂ股指數 １１７２﹒４３ －０﹒６１ ０﹒４９

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