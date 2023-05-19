《經濟通通訊社１９日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒１２％，報１１０９１﹒３６點

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半導體板塊全天強勢，國科微（深：３００６７２）飆８﹒１％，振華科技

（深：０００７３３）、聯動科技（深：３０１３６９）、通富微電（深：００２１５６）升逾

６％。消息上，存儲芯片廠ＳＫ海力士尋求籌資３﹒７億美元，預估最快第三季就能迎來行業反

彈。

圓通速遞（滬：６００２３３）公布４月快遞產品收入同比增長３１﹒７３％；申通快遞

（深：００２４６８）４月快遞服務業務收入同比增長５３﹒８１％；韻達股份

（深：００２１２０）４月快遞服務業務同比增長２３﹒７１％。快遞股走高，申通快遞升

３﹒４％，順豐控股（深：００２３５２）、韻達股份升逾２％。

中藥材價格走高，中藥股持續拉升，華潤三九（深：０００９９９）升５﹒９％，佐力藥業

（深：３００１８１）升５﹒６％，紅日藥業（深：３０００２６）升４％，眾生藥業

（深：００２３１７）升３﹒５％，康美中國中藥材價格總指數報１９８８﹒１４點，創下其自

２０１３年發布以來的歷史最高值。（ｄｗ）

