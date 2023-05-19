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AH股新聞

19/05/2023 15:19

《深股通》深成指全日收升０﹒１２％，報１１０９１﹒３６點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒１２％，報１１０９１﹒３６點

　　半導體板塊全天強勢，國科微（深：３００６７２）飆８﹒１％，振華科技
（深：０００７３３）、聯動科技（深：３０１３６９）、通富微電（深：００２１５６）升逾
６％。消息上，存儲芯片廠ＳＫ海力士尋求籌資３﹒７億美元，預估最快第三季就能迎來行業反
彈。
　　圓通速遞（滬：６００２３３）公布４月快遞產品收入同比增長３１﹒７３％；申通快遞
（深：００２４６８）４月快遞服務業務收入同比增長５３﹒８１％；韻達股份
（深：００２１２０）４月快遞服務業務同比增長２３﹒７１％。快遞股走高，申通快遞升
３﹒４％，順豐控股（深：００２３５２）、韻達股份升逾２％。
　　中藥材價格走高，中藥股持續拉升，華潤三九（深：０００９９９）升５﹒９％，佐力藥業
（深：３００１８１）升５﹒６％，紅日藥業（深：３０００２６）升４％，眾生藥業
（深：００２３１７）升３﹒５％，康美中國中藥材價格總指數報１９８８﹒１４點，創下其自
２０１３年發布以來的歷史最高值。（ｄｗ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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