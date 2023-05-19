《經濟通通訊社１９日專訊》內地脫口秀演員李昊石的一句「作風優良，能打勝仗」引發千

重浪，估值超過４０億元人民幣的笑果文化收近千五萬元大罰單，並從此無法在中國市場立足，

而李昊石自己亦很可能面對身陷囹圄的命運。有一名李昊石的粉絲因為在微博留言護航，被公安

認定「涉軍人不當言論」而火速遭到逮捕。

大連公安局１７日在官方微博表示，１６日已經接獲網友檢舉，微博用戶「花花花未央

ＨＷＹ」發布涉軍人不當言論。甘井子公安分局立即組織警力開展調查，於當日２０時１０分許

依法將涉事網民傳喚至公安機關，並已被干甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。

影視股今早繼續插水，中國科傳（滬：６０１８５８）挫３﹒３％，鳳凰傳媒

（滬：６０１９２８）急跌２﹒４％，萬達電影（深：００２７３９）跌２﹒１％，東方明珠

（滬：６００６３７）跌１﹒７％，中國電影（滬：６００９７７）跌１﹒６％，華策影視

（深：３００１３３）跌１﹒４％，芒果超媒（深：３００４１３）跌１％，光線傳媒

（深：３００２５１）跌０﹒９％。（ｊｔ）

