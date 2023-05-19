  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/05/2023 10:07

《Ａ股焦點》脫口秀演員李昊石遭封殺，粉絲護航也被捕，影視股瀉

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地脫口秀演員李昊石的一句「作風優良，能打勝仗」引發千
重浪，估值超過４０億元人民幣的笑果文化收近千五萬元大罰單，並從此無法在中國市場立足，
而李昊石自己亦很可能面對身陷囹圄的命運。有一名李昊石的粉絲因為在微博留言護航，被公安
認定「涉軍人不當言論」而火速遭到逮捕。
　　大連公安局１７日在官方微博表示，１６日已經接獲網友檢舉，微博用戶「花花花未央
ＨＷＹ」發布涉軍人不當言論。甘井子公安分局立即組織警力開展調查，於當日２０時１０分許
依法將涉事網民傳喚至公安機關，並已被干甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。
　　影視股今早繼續插水，中國科傳（滬：６０１８５８）挫３﹒３％，鳳凰傳媒
（滬：６０１９２８）急跌２﹒４％，萬達電影（深：００２７３９）跌２﹒１％，東方明珠
（滬：６００６３７）跌１﹒７％，中國電影（滬：６００９７７）跌１﹒６％，華策影視
（深：３００１３３）跌１﹒４％，芒果超媒（深：３００４１３）跌１％，光線傳媒
（深：３００２５１）跌０﹒９％。（ｊｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金