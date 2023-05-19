《經濟通通訊社１９日專訊》中澳關係進一步修復，據《路透》報道，中國駐澳洲大使肖千

１８日在堪培拉一場演講中表示，中國海關已於１７日正式通知澳洲農業部長，１８日起恢復進

口澳洲木材。肖千還透露，中澳雙方正就澳洲總理阿爾巴尼斯訪問中國事宜進行討論，他個人希

望這次訪問能盡早成行，還稱今年下半年兩國官員預計會有更多互訪，包括澳洲總理、四川省和

上海市的領導人。

中國是澳洲最大貿易夥伴，２０２２年雙邊貿易額為２８７０億美元。２０２０年４月，澳

洲政府因呼籲國際社會對新冠病毒源頭展開獨立國際調查，出口中國的大麥、煤炭、海鮮、葡萄

酒、木材、棉花等產品，都被中方暫停進口，估計每年出口損失達１４０億美元。

澳洲貿易和旅遊部長唐方睿上周對中國展開兩天訪問，是２０１９年以來澳洲貿易部長首次

訪問中國，目標是爭取全面恢復澳洲貨物不受阻礙進入中國。訪華期間，唐方睿與中國商務部部

長王文濤會面，就雙方長期存在的貿易爭端加強對話。木材進口禁令１８日起解除，肖千表示，

是中方認真研究由澳洲提供的資料後作出的決定，稱在木材檢疫上，澳洲滿足了中國海關的條件

。

澳洲外長黃英賢對恢復與中國的木材貿易表示歡迎，稱在禁令頒布前，該項交易每年達到

１０億美元，「我們對這一進展感到高興。我們確實相信，消除這些貿易障礙對雙方都有利」。

澳洲林產品及造紙行業協會也對中國的決定表示歡迎。（ｓｌ）

