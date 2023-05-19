《經濟通通訊社１９日專訊》銀河證券（０６８８１）（滬：６０１８８１）１９日聯合工

商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）召開發布會，宣布雙方申報的金融科技創新試點項

目「證券市場數字人民幣應用場景創新」，已獲中國證監會批准上線。這意味銀河證券成為行業

首家實現數字人民幣投資場外理財產品的券商。

發布會介紹，在此次試點項目中，雙方緊密合作，充分利用數字人民幣支付即結算、可加載

智能合約、可追蹤、不可非法偽造復制的技術優勢，切實保障投資者資金安全。使用數字人民幣

投資場外理財產品的功能已正式上線，符合條件的用戶可以綁定數字人民幣錢包，在投資公募基

金等場外理財產品時使用數字人民幣支付。

項目並創新設計出「數字人民幣購買付費金融服務」「三方存管體系下數字人民幣投購買外

理財產品」「數字理財錢包體系下數字人民幣購買場外理財產品」３個應用場景。其中「數字人

民幣購買付費金融服務」是證券行業首個數字人民幣應用場景。「三方存管體系下數字人民幣購

買場外理財產品」的前期體驗場景主要應用於投資場外理財產品，客戶可通過綁定數字人民幣錢

包並完成下單支付，實現７ｘ２４小時下單。（ｓｌ）

