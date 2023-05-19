《經濟通通訊社１９日專訊》內媒《界面新聞》引述百度（０９８８８）內部相關人士表示

，百度副總裁、百度元宇宙業務「希壤」負責人馬杰已於近期離職，希壤團隊雖並未解散，但前

途不明朗，部分人員已經轉崗或離職。該人士稱，元宇宙業務短期內難以看到好的商業模式，盈

利能力較差，以及百度轉向ＡＩＧＣ相關業務、不願意向元宇宙業務投入更多資源，是希壤被邊

緣化的主要原因。報道指，百度暫未有回應。

百度希壤於２０２１年１２月底發布，為內地首個「國產元宇宙」產品，定位是跨越虛擬與

現實、永久存續的多人互動空間。今年１月，百度公布希壤２０２２年的成績，稱已落成超過

１２０項元宇宙活動和空間，覆蓋文旅、藝術、汽車和消費等超過２０個領域。百度當時還發布

全球首個獨立元宇宙解決方案－－希壤元宇宙底座ＭｅｔａＳｔａｃｋ，將原本需要６個月到一

年的元宇宙開發周期縮短至４０天。

然而，報道指出，在生成式人工智能成為當下科技圈主流熱點之後，元宇宙領域的創業已經

有明顯降溫。去年底以來，騰訊、百度、字節等公司均對元宇宙和ＸＲ（ＡＲ擴增實境、ＶＲ虛

擬實境和ＭＲ混合實境的統稱）等業務進行調整，其中騰訊ＸＲ業務成立不足一年就於今年初宣

布取消全線崗位，ＸＲ業務負責人沈黎更於去年底就離開騰訊。（ｓｌ）

