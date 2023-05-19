《經濟通通訊社１９日專訊》中國－中亞峰會１８日起一連兩天在西安舉行。國家發改委表

示，國家發改委主任鄭柵潔與吉爾吉斯交通和通信部長捷克巴耶夫、烏茲別克交通部長馬赫卡莫

夫，１８日簽署了關於就中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）可行性研究三方聯合評審達成共識的

諒解備忘錄，標誌著項目可行性研究工作已接近尾聲，之後三方將在可研基礎上進一步深化研究

合作。

根據規劃，中吉烏鐵路擬從新疆喀什出發，進入吉爾吉斯後，再向西抵達烏茲別克，全長約

５２３公里，其中吉爾吉斯境內段最長，達２６０公里，中國境內段為２１３公里，烏茲別克境

內約５０公里。建成後，中吉烏鐵路將是中國到歐洲、中東的最短貨運路線，貨運路程將縮短

９００公里，時間節省７至８天。扎帕羅夫曾於去年１１月表示，中吉烏鐵路的技術可行性論證

將於２０２３年４月完成，秋季就可以開建。

國家主席習近平１８日在西安與出席中國－中亞峰會的吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會談期間

，強調中吉要加強發展戰略對接和政策協調，深化互聯互通合作，早日啟動中吉烏鐵路建設等，

並一同宣布將中吉關係提升為新時代全面戰略夥伴關係。（ｓｌ）

