【ＦＯＣＵＳ】２０１１年分拆的「小螞蟻」，上市觸礁前估值一度高達３千億美元；最新

預告將於未來１２個月分拆上市的「一朵雲」，能否續寫神話？

阿里巴巴周四（１８日）揭盅首季財報，重頭戲係於集團主席張勇當晚向「最靚的仔」－－

雲智能集團，發出的《再創業再出發》員工信，宣告「阿里雲面向未來二次創業的全新開始。」



＊核心電商、雲服務雙雙縮水＊



第七屆世界智能大會昨日在天津開幕，科技部部長王志剛一席「緊緊把握全球人工智能發展

新機遇，加大人工智能基礎理論和前沿技術研發布局，打造一批人工智能區域高地和技術平台

」，儼然成了確定１２個月分拆上市的阿里雲的最強政策暖風。

從３月２８日宣布啟動「１＋６＋Ｎ」組織變革，到４月１１日推出大語言模型「通義千問

」，再到昨日揭盅首季業績，阿里毅然選擇２４年來最大重組，原來邏輯早已有跡可循。

看看第四財季（截至３月３１日三個月）季報，營收按年僅增２％，其中核心電商業務「客

戶管理

」收入按年跌５％，明星業務「雲服務」收入按年跌２％，為史上首錄負增長。由於當季時值疫

情封控完全解除，但佔集團總收入達６５％的中國零售業務（包括淘寶、天貓、盒馬等）按年、

按季均縮水，不難理解何解經調整淨利按年大增３９％，阿里在美、在港股價仍跳水。



＊開啟二次創業，先打價格戰＊



要提高股東價值和長期估值，「拆」似乎是必然之路。阿里昨日概述重組時間表，除了目標

６－１２個月上市的盒馬、目標１２至１８個月上市的菜鳥，最矚目的當屬分拆後唯一仍由張勇

領軍的雲智能集團。其在致雲業務員工信中強調三點期待－－珍惜客戶信任，堅持技術理想，保

持創業心態，並預告將引入外部戰略投資者。

盡管被寄予厚望，但阿里雲繼上月國內全線降價後，周一再宣布為國際客戶提供高達４０％

折扣，以價格戰鞏固市場份額，或預示前景不易。截至去年下半年，阿里在Ｉａａｓ、Ｐａａｓ

公有雲中的市場佔比為３１﹒９％，高於華為的１２﹒１％、中電信１０﹒３％、騰訊９﹒９％

。但面對左有騰訊在Ｓａａｓ雲領域持續發力，右有三大電訊商的國資雲爭搶訂單，阿里雲上季

營收首錄縮水即是不祥之兆。



＊未來估值奇跡密碼藏ＡＩ＊



現時坊間估值約２７０億美元的阿里雲能否再寫螞蟻式估值奇跡？密碼藏於四個字「人工智

能

」。上月推出阿里式ＣｈａｔＧＰＴ「通義千問」，目前已在阿里雲推出夥伴計劃，助金融、能

源、汽車、電力等不同行業打造企業級大模型，加上去年１１月推出的國內首個ＡＩ模型社區魔

搭，都暗合了科技部倡導的「人工智能技術平台」。

面對競爭者環伺，王者如ＣｈａｔＧＰＴ，國內亦有百度（已推出文心一言）、騰訊（預告

基礎模型訓練進展良好）、字節跳動（發布大模型訓練雲平台）、京東（預告今年發布

ＣｈａｔＪＤ模型）等，如何突圍？

對此，阿里雲首席技術官周靖人就指，人類已經真正進入一個模型的世界，通過阿里雲的「

模型即服務」理念為不同行業、初創公司提供高效算力，實現企業各場景智能化。

