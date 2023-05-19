《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心官網顯示，民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）於昨日發行該行２０２３年第一期金融債券，發行規模為２００億元人民

幣，期限為３年，發行利率為２﹒６８％，創２０２３年以來股份制銀行普通金融債最低利率。

內媒《上海證券報》引述多位市場人士解釋，近期債券市場上漲勢頭明顯，各期限債券收益

率皆有所下行，由此帶動一級市場發行利率下降。（ｓｌ）

