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AH股新聞

19/05/2023 18:02

《神州債市》民生銀行新發債券利率創股份制銀行普通債年內新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心官網顯示，民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）於昨日發行該行２０２３年第一期金融債券，發行規模為２００億元人民
幣，期限為３年，發行利率為２﹒６８％，創２０２３年以來股份制銀行普通金融債最低利率。
　　內媒《上海證券報》引述多位市場人士解釋，近期債券市場上漲勢頭明顯，各期限債券收益
率皆有所下行，由此帶動一級市場發行利率下降。（ｓｌ）

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