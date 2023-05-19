《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心官網顯示，民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）於昨日發行該行２０２３年第一期金融債券，發行規模為２００億元人民
幣，期限為３年，發行利率為２﹒６８％，創２０２３年以來股份制銀行普通金融債最低利率。
內媒《上海證券報》引述多位市場人士解釋，近期債券市場上漲勢頭明顯，各期限債券收益
率皆有所下行，由此帶動一級市場發行利率下降。（ｓｌ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
19/05/2023 18:02
《神州債市》民生銀行新發債券利率創股份制銀行普通債年內新低
《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心官網顯示，民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）於昨日發行該行２０２３年第一期金融債券，發行規模為２００億元人民
幣，期限為３年，發行利率為２﹒６８％，創２０２３年以來股份制銀行普通金融債最低利率。
內媒《上海證券報》引述多位市場人士解釋，近期債券市場上漲勢頭明顯，各期限債券收益
率皆有所下行，由此帶動一級市場發行利率下降。（ｓｌ）
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