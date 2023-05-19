《經濟通通訊社１９日專訊》中國人民銀行發布２０２２年中國金融穩定報告，報告在展望

未來部分，提到中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條

件沒有變，韌性足、潛力大、空間廣的特點也沒有變；要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給

側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在

合理區間；穩健的貨幣政策要加大對實體經濟的支持力度，將穩增長放在更加突出的位置，更好

發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，增強信貸總量增長的穩定性。

報告指，去年全球疫情仍在持續，地緣政治局勢緊張，供應鏈和國際貿易受阻，糧食、能源

等大宗商品價格大幅波動；中國經濟發展則面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，消費

復甦動能較弱，穩出口難度增大，結構性通脹壓力加大，疫情對經濟平穩運行造成一定影響，區

域經濟發展不平衡進一步凸顯，中小金融機構風險呈現區域集中特徵。

報告指，穩健的貨幣政策要加大對實體經濟的支持力度，將穩增長放在更加突出的位置，更

好發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，增強信貸總量增長的穩定性。健全市場化利率形成和

傳導機制，推動企業綜合融資成本穩中有降、金融系統繼續向實體經濟讓利，強化對重點領域和

薄弱環節支持力度；加強和完善現代金融監管，提升監管協調效能，補齊制度短板；完善中小銀

行公司治理，多渠道補充中小銀行資本，加快不良資產處置；以全面實行股票發行註冊制為主線

，深入推進資本市場改革；進一步完善債券市場法制，及時防範化解債券市場風險，穩步推動債

券市場更高水平的對外開放；繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的基本方

針，穩妥有序做好重點機構風險處置化解工作，壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任，壓

實企業自救主體責任；強化金融穩定保障體系，積極推動設立金融穩定保障基金相關工作，發揮

存款保險制度和行業保障基金的作用，運用市場化、法治化方式化解風險隱患；進一步強化系統

觀念，堅持底線思維，增強憂患意識，加強風險預警、防控機制和能力建設，構建更加強健有效

的金融安全網，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。（ｅｙ）

