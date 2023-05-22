《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人社部發布，國務院任免國家工作人員，

任命李雲澤為國家金融監督管理總局局長；任命曹宇、周亮、肖遠企、叢林為國家金融監督管理

總局副局長。

李雲澤此前已出任國家金融監督管理總局黨委書記，而曹宇、周亮、肖遠企、叢林此前均為

銀保監會副主席。國家金融監督管理總局在原中國銀保監會基礎上組建，作為國務院直屬機構，

將統一負責除證券業之外的金融業監管。國家金融監督管理總局的領導班子格局繼承了此前銀保

監的「一正四副」格局。

國家金融監督管理總局局長李雲澤出生於１９７０年９月，現任二十屆中央候補委員。他曾

長期工作於銀行系統，曾在建設銀行工作超過２０年，後又出任工商銀行副行長。２０１８年９

月，李雲澤出任四川省副省長，成為「金融副省長」之一。

曹宇出生於１９６３年，曾長期在國務院辦公廳從事經濟金融領域政策制定和協調等相關工

作，歷任國辦秘書局、秘書三局幹部，國辦秘書二局副處長、處長、副局長、局長。２０１４年

１２月任銀監會副主席。２０１８年３月任銀保監副主席。

周亮出生於１９７１年１０月，周亮先後在廣東省政府辦公廳、國務院體改辦、海南省委辦

公廳、北京市政府辦公廳、中央紀委等單位工作，曾擔任中央紀委副秘書長，２０１７年１２月

赴任中銀監副主席。２０１８年３月任銀保監副主席。

肖遠企出生於１９６６年，是銀保監成立後首位內部晉升的副主席。此前，他先後任職於人

民銀行、中銀監、銀保監。銀保監成立後，肖遠企任辦公廳主任、首席風險官兼新聞發言人。

２０２１年２月，任銀保監副主席。

叢林出生於１９６９年６月，她於今年年初從福建銀保監局局長升任銀保監副主席，也是目

前國家金融監督管理總局領導班子中唯一女性成員。她曾先後任原保監法規部主任、銀保監法規

部主任、福建銀保監局局長。２０２３年１月，任銀保監副主席。

