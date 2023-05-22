《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金融監督管理總局１９日發布一季度

銀行業保險業主要監管指標數據情況。數據顯示，商業銀行風險抵補能力整體充足。２０２３年

一季度末，商業銀行不良貸款餘額３﹒１萬億元（人民幣．下同），較上季末增加１３４１億元

；商業銀行不良貸款率１﹒６２％，較上季末下降０﹒０１個百分點。

２０２３年一季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額３９７﹒３萬億元，同比增長

１０﹒９％。其中，大型商業銀行本外幣資產總額１６６﹒４萬億元，同比增長１４％，佔比

４１﹒９％；股份制商業銀行本外幣資產總額６８﹒９萬億元，同比增長７﹒５％，佔比

１７﹒３％。

２０２３年一季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額６４﹒５萬億元，其中單戶

授信總額１０００萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額２５﹒９萬億元，同比增長２５﹒８％

。投向製造業貸款餘額２９﹒６萬億元，同比增長２０﹒８％。

２０２３年一季度末，商業銀行正常貸款餘額１８９﹒４萬億元，其中正常類貸款餘額

１８５﹒３萬億元，關注類貸款餘額４﹒２萬億元。



＊商業銀行淨利潤６６７９億元，同比增１﹒３％＊



２０２３年一季度，商業銀行累計實現淨利潤６６７９億元，同比增長１﹒３％，增速同比

下降６﹒１個百分點。平均資本利潤率為１０﹒３２％。平均資產利潤率為０﹒８１％。

２０２３年一季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒４萬億元，較上季末增加２５７２

億元；撥備覆蓋率為２０５﹒２４％，較上季末下降０﹒６個百分點；貸款撥備率為３﹒３２％

，較上季末下降０﹒０４個百分點。

２０２３年一季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１４﹒８６％。一級資

本充足率為１１﹒９９％。核心一級資本充足率為１０﹒５％。

２０２３年一季度末，商業銀行流動性覆蓋率為１４９﹒４６％，較上季末上升２﹒０６個

百分點；流動性比例為６２﹒９７％，較上季末上升０﹒１２個百分點；人民幣超額備付金率

１﹒９５％，較上季末下降０﹒１個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７７﹒５７％，

較上季末下降１﹒１８個百分點。

