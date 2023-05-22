《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家外匯管理局外匯研究中心主任丁志杰

２０日在２０２３清華五道口全球金融論壇上發布了《２０２３中國金融政策報告》。他表示，

經濟高質量發展面臨新的挑戰。從金融視角看，當前經濟運行的外部環境面臨著高度不確定性，

可以概括為兩個「兩難困境」：第一個「兩難困境」是發達國家再次面臨著物價穩定和金融穩定

的兩難選擇，第二個「兩難困境」是美歐中心國家和外圍發展中國家不平衡的問題更加突出。

從國內經濟形勢方面，丁志杰表示，短期看，中國經濟復甦面臨一些挑戰，但經濟長期向好

、高質量發展的趨勢沒有改變。一是中國超大規模市場經濟體系具備很強韌性；二是中國貨幣政

策和宏觀調控具備較強的自主性，貨幣政策「以我為主」；三是中國國際收支平衡和外匯市場運

行具備穩定性，人民幣匯率雙向波動彈性增強。



＊建立健全本外幣一體化的跨境資金流動的宏觀審慎管理框架＊



據丁志杰介紹，報告課題組認為，面臨改革、發展、穩定和開放的任務，有以下幾項重點工

作：構建有中國特色的宏觀調控體系，加強和完善有中國特色的現代金融監管體系，健全資本市

場功能，加快金融科技賦能，完善綠色金融體系，並擴大高水平金融開放。

他表示，新時代的貨幣政策要強調精準有力，要做到兩個保持，也就是保持流動性合理充裕

，保持廣義貨幣供應量、社會融資規模增速和名義經濟增速基本匹配；要健全基礎貨幣投放機制

和貨幣供應調控機制，尤其是在市場高頻波動環境下能夠靈活反應，及時調節金融體系和實體經

濟的實時流動性餘額；完善有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合

理均衡水平上的基本穩定。

「在信息高度發達的當代，信息傳遞和處理的能力更加強大，危機傳導的速度加快。監管部

門需要提高反應速度，根據實時數據識別風險，同時提升在開放條件下跨境資金流動的管理能力

和風險防範能力，建立健全本外幣一體化的跨境資金流動的宏觀審慎管理框架。」

他表示，要深化外匯領域改革開放。進一步提高中國外匯和金融市場開放和准入程度，構建

更加友好、便利的投融資環境，支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則

，開展改革開放先行先試；防範跨境資金流動風險，加強宏觀審慎管理和預期引導，完善外匯市

場微觀監管；有序推進人民幣國際化，進一步完善人民幣跨境投融資交易結算等基礎性制度，完

善跨境人民幣基礎設施。

