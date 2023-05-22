《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行研究局局長王信在２１日召開的

清華五道口全球金融論壇上表示，中國可持續金融的發展與國際合作形成了良性循環。在參與國

際協調合作的過程中，最新的國際進展也會對國內發展綠色金融形成引領和促進作用。

王信介紹，為了更好地支持國際協調合作，人民銀行主要從以下六個方面促進綠色金融相關

領域的發展。

第一，加強可持續金融標準體系的建設，包括完善綠色金融標準，拓展並且擴大使用中歐可

持續金融共同目錄。

第二，強化氣候環境信息披露。基礎工作是進行相關的標準統計，強化金融機構信息披露的

要求。

第三，擴大可持續金融工具的使用。金融機構積極參與相關金融產品和相關金融市場的發展

和互聯互通。綠色貸款、綠色債券、碳中和債、可持續發展掛鈎債券等也會逐步發展起來。

第四，強化激勵約束機制，包括形成合理的碳價。人民銀行也推出了專門的機制支持綠色金

融的發展，完善綠色金融評價和成果運用。

第五是能力建設，開展系統性的培訓和能力建設。

第六是充分發揮綠色金融改革創新試驗區各相關機構的作用。

