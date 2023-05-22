《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》湖南長沙去年導致５４死的居民自建樓房

倒塌事故，調查報告認為湖南省、長沙市、望城區黨委和政府等有關單位、部門及人員負有責任

，包括長沙前市委書記、現任重慶市市長胡衡華等４名中管幹部被問責。

去年４月２９日，湖南省長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組發生一宗特別重大居民

自建房倒塌事故，造成５４人死亡、９人受傷，直接經濟損失９０７７﹒８６萬元人民幣。調查

組認定，事故是由於房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，地方黨委政府及有關部門組

織展開違法建築整治、風險隱患排查治理不認真、不負責，有關部門存在集中治理部署遲緩簡單

應付、日常監管相互推諉回避矛盾、排查整治不認真走過場、對違法違規行為查處不力、房屋檢

測機構管理混亂、自建房規劃建設源頭失控等問題，所造成的特別重大生產安全責任事故。

中央紀委國家監委表示，胡衡華等４人在推進安全生產工作中領導不力，造成事故，產生不

良影響，應予問責，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定分別給予胡衡華與另外

兩人黨內警告處分，由國家監委給予另一人政務記過處分。

