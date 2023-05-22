《經濟通通訊社２２日專訊》國內衛星導航行業龍頭合眾思壯（深：００２３８３）昨晚公

告稱，公司三日前收到中證監出具的《行政處罰決定書》，因公司在２０１７年至２０２０年累

計虛增收入１５﹒８１億元（人民幣．下同），累計虛增成本１１﹒７８億元，虛減財務費用

１﹒１８億元，虛增利潤總額５﹒２１億元，公司及相關責任人被中證監予以警告，並合計被罰

１２５０萬元。

根據《行政處罰決定書》，處罰主體既包括合眾思壯公司本身，也包括時任董事長和總經理

郭信平、時任財務部總監袁學林、時任副總經理侯紅梅等人。

合眾思壯違法事實主要是虛增營收，具體手段不一而足，既涉及資金空轉，也涉及體外循環

，還涉及利潤調節。其中，還牽涉到此前一度掀起Ａ股多家上市公司爆雷的專網通信業務。

具體來說，合眾思壯與「專網通信」騙局主角隋田力共同投資了聯營企業北鬥導航，並將此

作為專網通信業務運營平台，以開展專網通信業務為名，與隋田力實際控制的江蘇星地通通信科

技公司對接上下游合同簽訂、原材料採購、組織生產、貨物驗收交付等事宜，與隋田力指定企業

開展自循環業務。專網通信業務對合眾思壯而言沒有業務實質，但合眾思壯卻將其披露為通導一

體化業務，以虛增２０１７年至２０２０年收入金額９﹒３８億元，虛增成本金額５﹒１２億元

，虛增利潤總額４﹒２７億元。

２０１６年至２０２０年，隋氏用虛構的「專網通信」業務將十多家上市公司拖入漩渦，有

的公司虧損高達上百億。包括上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）、國瑞科技

（深：３００６００）、中天科技（滬：６００５５２）等知名上市公司在內，幾乎同時因為應

收賬款逾期接連爆雷。如今，事件餘波未了，除了合眾思壯等公司被監管處罰之外，包括凱樂科

技（滬：６００２６０）、新海宜（深：００２０８９）等公司已經走向退市或瀕臨退市。

（ｌｃ）

