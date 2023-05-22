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AH股新聞

22/05/2023 15:01

《駐滬專電》去年封控基數低，上海４月出口增１﹒２倍進口增３成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海海關公布，今年前４個月，上海市進
出口總值１﹒３９萬億元（人民幣．下同），同比增長１３﹒５％，比全國高７﹒６個百分點。
其中，出口５５８６﹒５億元，增長１６﹒３％；進口８３４５﹒７億元，增長１１﹒６％。
　　受去年封控基數低影響，４月單月，上海市進出口總值３４６６﹒３億元，同比增長
５７﹒９％，較２０２１年同期增長０﹒４％。其中，進口１９５０﹒４億元，同比增長３０％
，比２０２１年同期下降１１﹒９％；出口１５１５﹒８億元，同比增長１１７﹒７％，比
２０２１年同期增長２２﹒３％。
　
＊「新三樣」出口錄高增長＊
　
　　前４個月，上海對主要貿易夥伴均實現進出口增長。上海市對第一大貿易夥伴歐盟進出口
２８５８億元，增長１８﹒９％，高出整體增速５﹒４個百分點，佔全市進出口總值的
２０﹒５％。同期，對東盟、美國、日本進出口分別增長４﹒２％、７％、１１﹒５％，合計佔
全市進出口總值的３３﹒５％。對「一帶一路」沿線國家進出口增長８﹒３％，佔全市進出口總
值的２２﹒３％。
　　從出口產品來看，前４個月，上海市出口機電產品３８９８﹒７億元，增長２１％，佔全市
出口總值的６９﹒８％。其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口分別增長
１５３﹒５％、２７４％、９２﹒２％；集成電路出口增長１０﹒１％，手機、筆記本電腦出口
分別下降２﹒９％、４２﹒７％。

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