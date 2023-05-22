《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒７７億元，買盤超賣盤，流入１５﹒２３億元，佔每日額度２﹒９３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２５﹒３４億元，賣盤超買盤，流走
５﹒３４億元，佔每日額度１﹒２７％。
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22/05/2023 16:25
《深港通》北上全日流入１５﹒２億，南下全日流走５﹒３億
《經濟通通訊社２２日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒７７億元，買盤超賣盤，流入１５﹒２３億元，佔每日額度２﹒９３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２５﹒３４億元，賣盤超買盤，流走
５﹒３４億元，佔每日額度１﹒２７％。
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