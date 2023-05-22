《經濟通通訊社２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向康復國際百年慶典致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２１日向康復國際百年慶典致賀信，並在全國助殘日之際，向全國廣大殘疾人及

其親屬，向廣大殘疾人工作者致以親切問候，向關心支持中國殘疾人事業的國際組織和各方人士

表示衷心感謝。



財政支出剛性不減，加力提效信號明確

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部最新公布的數據釋放出積極的財政政策持續加力提效的信號。財政部１８日發布的數據顯

示，１－４月，全國一般公共預算支出同比增６﹒８％，高於去年全年６﹒１％的預算支出增速

，也高於今年全年５﹒６％的預算支出增速。



人民幣匯率雙向波動，對金融市場影響總體有限

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中銀證券全球首席經濟學家管濤日前在接受採訪時表示，４月中旬以來，人民幣匯率加速調整，

但穩中趨升的基準情形尚未改變，呈雙向波動、穩中趨升態勢，對金融市場影響總體有限。





《上海證券報》



中辦、國辦發文：落實發展養老服務優惠扶持政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中辦、國辦近日發布《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，提出落實發展養老服務優惠扶

持政策，鼓勵社會力量參與提供基本養老服務，支持物業服務企業因地制宜提供居家社區養老服

務。



滬市公司今年以來新增回購增持金額約２３７億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至５月２０日，滬市上市公司今年以來新增披露回購計劃５３家次，擬回購金額上限合計逾

１３９億元（人民幣．下同）；增持方面，滬市上市公司今年以來新增披露重要股東增持計劃

３６家次，擬增持金額上限合計逾９８億元。



從第七屆世界智能大會看經濟「新引擎」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

仿生機器人與人類交流互動、巡檢機器人及時排查生產線故障、工業機器臂牢牢抓取指定貨物並

精準碼放??近日，記者在天津舉行的第七屆世界智能大會上看到，智能生活、智慧交通、智能

製造等領域湧現出了一大批新成果和新應用。





《證券時報》



年內機構調研國有上市公司次數已超２０１９年全年

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，多場國有上市公司集體業績說明會相繼召開，受到投資者、分析師廣泛關注。另據東方財

富Ｃｈｏｉｃｅ數據，今年以來，相關上市公司公告的接受機構調研次數達１９４５７次，已遠

超２０１９年全年的１５６６４次。



交易所年報問詢密集進行，「財務洗澡」成關注重點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著Ａ股市場２０２２年年報披露的收官，交易所對上市公司年報中涉及的問題進行了密集問詢

。據統計，截至目前，滬深京交易所已對數百家Ａ股上市公司發出２０２２年年報問詢函，隨著

年報問詢工作的推進，這一名單仍在不斷增加中。



人民幣匯率破７不是「狼來了」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

時隔半年，人民幣對美元匯率再次突破７整數關口。在今年中國外貿數據亮麗的背景下，人民幣

走弱背後的原因和影響引發市場關注。（ｌｃ）

