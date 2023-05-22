《神州經脈》滬深股市今（２２日）早低開後反覆向上，滬綜指早段一度升０﹒８％突破

３３００關，惟觸及三千三關後再度承壓，午後也再沒有突破早盤高位，最終全日收升

０﹒３９％，報３２９６﹒４７點。深成指收升０﹒３２％，創業板指升０﹒０７％。惟兩市再

度縮減至八千億以下，全日成交７９５４億元（人民幣．下同），較上個交易日減少近６％。外

資結束流走狀態，今日轉為流入逾４１億元。

中國監管層上周五（１９日）收市後出手口頭干預，人民幣中間價今日反彈，結束三連貶，

報７﹒０１５７，較上個交易日升１９９點子，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６０點子後，走勢

反覆偏弱，盤中一度倒跌８６點失守７﹒０３關，收盤仍較上個交易日收盤價跌６９點子，報

７﹒０３０４兌一美元，創２０２２年１２月２日以來近６個月新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美晶片戰進一步升級，中國網信辦指美國晶片製造商美光公司產品存在較嚴重網絡安全

問題隱患，影響國家安全，不予通過網絡安全審查，禁止採購美光的產品。美光公司隨即發聲明

表示，將評估後續行動並與中國當局討論。美國商務部發言人發聲明稱，堅決反對毫無事實根據

的限制做法，將與主要盟友和合作夥伴接觸合作，解決「中國行為造成的內存芯片市場扭曲」。

外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，審查美光是為了防範產品的網絡安全問題危害國家

關鍵信息，又指堅決反對美國要求韓企不要出售半導體產品給中國。官媒《上海證券報》引述多

位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和市場份額。

另外，美國總統拜登稱美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府正在考慮解除對中國國防部長李

尚福的制裁，又暗示他可能很快與中國國家主席習近平對話。毛寧回應要以實際行動推動中美關

係重回正軌。



２﹒ 人民銀行繼上周超量平價續作１２５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）後，２２日連續第９

個月維持貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變，５月１年期、５年期以上ＬＰＲ分別為３﹒６５％

、４﹒３％。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，作為ＬＰＲ利率錨的ＭＬＦ利率保持

穩定，１月到４月的金融數據顯示目前市場利率處於合理水平，且近年來部分銀行淨息差壓力增

大。整體看，短期內ＬＰＲ利率調降門檻仍然偏高。展望後市，光大證券認為，今年第二季下調

ＭＬＦ利率和ＬＰＲ報價概率不大，而下半年不排除會擇機啟動降息。



３﹒ 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，目標到

２０２５年，基本養老服務制度體系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年人；同時發布《

國家基本養老服務清單》，１６個服務項目分為物質幫助、照護服務、關愛服務三大類，其中物

質幫助方面主要是養老金、高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等各類補貼。另外，人社部、財

政部２２日發布通知，從２０２３年１月１日起，對２０２２年底前已按規定辦理退休手續並按

月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水平，調整水平為２０２２年

退休人員月人均基本養老金的３﹒８％。



４﹒ 國家金融監督管理總局召開償付能力監管委員會工作會議，２０２３年第一季度末，納入

會議審議的１８５家保險公司平均綜合償付能力充足率為１９０﹒３％，平均核心償付能力充足

率為１２５﹒７％；實際資本為４﹒７萬億元，最低資本要求為２﹒４７萬億元。



５﹒ 據中國汽車工業協會統計分析，今年１－４月，新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷

量合計為１８８﹒７萬輛，同比增長５８﹒６％，佔新能源汽車銷售總量的８４﹒９％，高於上

年同期８﹒４個百分點。上述十家企業中，比亞迪銷量繼續在高基數上維持高增速，理想汽車同

比增速最顯著。另外，五菱汽車２２日宣布，為響應新能源汽車下鄉政策，五菱宏光ＭＩＮＩ

ＥＶ家族至高直降１﹒３萬元，全系車型售價為２﹒９８萬元起。該售價限時為５月２２日－６

月３０日。



６﹒ 人民銀行召開２０２３年辦公室工作電視會議。會議要求，加強政策發布解讀和熱點回應

，有效引導市場預期。履職上堅持務實高效，要注重把握工作的主動性、預見性和前瞻性。圍繞

重點工作，及時、高質量提出思路建議。



７﹒ 據《２１世紀經濟報道》引述多位地方財政人士指，新一批新增地方債額度已於近日下達

省級財政部門。雖然尚未了解此次下達的總額度，但理論上本批次最高額度可達１﹒９萬億元，

其中一般債０﹒３萬億元、專項債１﹒６萬億元。監管部門尚未對發行使用時限提出要求。截至

５月２１日，提前批地方債發行進度為７５％，其中１２個省市已完成提前批地方債發行。新一

批額度最快能在６月中下旬發出。



８﹒ 中國工程院院士鍾南山２２日表示，能覆蓋新冠變種病毒ＸＢＢ的疫苗有兩個已經初步獲

批，很快面世，還有三、四種很快能獲批，「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的」

。他又表示，根據多方面材料判斷，４月底、５月初有一個新冠病毒感染的小高峰，而基於

ｓｅｉｒｓ模型的預測顯示，今年新冠第二波疫情高峰發生在６月底，「約６５００萬每周」。

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