《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國民主共和兩黨仍未就調高債務上限達成協議，大行高盛預測美國財政部「大限」為６月

８日或９日。美股三大指數上周五（１９日）回落，香江魚缸在連跌兩周後，今日反彈。恒指高

開２８點報１９４７９，午後愈升愈有升，最多升３５５點，高見１９８０６，收升２２７點或

１﹒１７％，報１９６７８。國指升９９點或１﹒５％，報６６９３。科指升８１點或２﹒１％

，報３９０３。大市全日成交９３９﹒７８億元。

消息面上，港交所於上周五宣布，將於６月１９日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」。

港股上市公司的股票，投資者既可以用港幣交易，也可以用人民幣交易。中金認為，雙櫃台模式

將有助於港交所為發行人和投資人提供更多交易選擇、豐富其人民幣產品生態圈、鞏固香港作為

全球最大離岸人民幣中心的地位，雖短期對港股市場ＡＤＴ增厚或有限，但長期影響深遠。港交

所今日收升１％。



＊滬指收升，惟三千三得而復失＊



中國５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）如預期連續第九個月持平。滬深股市今早低開後反覆

向上，滬綜指早段一度升０﹒８％突破３３００關，惟觸及三千三關後再度承壓，午後也再沒有

突破早盤高位，最終全日收升０﹒３９％，報３２９６﹒４７點。深成指收升０﹒３２％，創業

板指升０﹒０７％。兩市成交再縮減至７９５４億元人民幣，較上個交易日減少近６％。中國監

管層上周五（１９日）收市後出手口頭干預，人民幣中間價今日反彈，外資結束流走狀態，今日

轉為流入逾４１億元。



＊美團進軍香港，股價突破１３０元＊



美團（０３６９０）正式在香港推出全新外賣平台ＫｅｅＴａ，今日早上８點正式啟動送餐

服務。ＫｅｅＴａ一詞脫胎於英文單詞ｃｈｅｅｔａｈ（獵豹），意指為香港用戶提供品質高效

的外賣服務。如同獵豹一樣，ＫｅｅＴａ希望送餐時間有一定的速度，如果用戶訂單實際送抵時

間超出預計最遲時間１５分鐘後，ＫｅｅＴａ將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用

門檻的優惠券，補償優惠券會於約２４小時內自動送出。而ＫｅｅＴａ今日首張訂單送餐員從到

店取餐、送餐至附近寫字樓，歷時１４分鐘３２秒。

美團表示，ＫｅｅＴａ營運初期只服務旺角至大角咀一帶，目標年底覆蓋全港。ＫｅｅＴａ

首批合作餐廳還包括美心ＭＸ、ＫＦＣ、吉野家、Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏｆｆｅｅ等，同時涵蓋

華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等餐廳。同時，ＫｅｅＴａ目前正與亞

洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，料有更多餐廳進駐。

美團即將公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則計量經調整淨利潤淨額介乎

１４﹒１１億至１９﹒８４億元人民幣，有券商料美團管理層可在首季業績交流中提供相對樂觀

的次季預期。美團今日漲３﹒１％，報１３２﹒６元，重返１３０元關。



＊美光產品遭禁，刺激本土公司上揚＊



中美晶片戰進一步升級，中國網信辦指美國晶片製造商美光公司產品存在較嚴重網絡安全問

題隱患，影響國家安全，不予通過網絡安全審查，禁止採購美光的產品。美光公司隨即發聲明表

示，將評估後續行動並與中國當局討論。美國商務部發言人發聲明稱，堅決反對毫無事實根據的

限制做法，將與主要盟友和合作夥伴接觸合作，解決「中國行為造成的內存芯片市場扭曲」。外

交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，審查美光是為了防範產品的網絡安全問題危害國家關

鍵信息，又指堅決反對美國要求韓企不要出售半導體產品給中國。官媒《上海證券報》引述多位

市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和市場份額。

國產存儲晶片公司或有更多機會，Ａ場概念股集體走高，同有科技（深：３００３０２）飆

１３﹒９％，德明利（深：００１３０９）漲６﹒３％，北京君正（深：３００２２３）升

２﹒８％，兆易創新（滬：６０３９８６）升１﹒２％。

港股方面，中芯（００９８１）收升１﹒２％，華虹（０１３４７）升１％，ＡＳＭＰＴ

（００５２２）漲４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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