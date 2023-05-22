《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股電力股走高，龍源電力（深：００１２８９）、建投能源

（深：０００６００）升一成漲停，華電國際（滬：６０００２７）升４﹒２％、國電電力

（滬：６００７９５）、國投電力（滬：６００８８６）、華能水電（滬：６０００２５）、大

唐發電（滬：６０１９９１）升超過３％。發改委１９日發布《電力需求側管理辦法》和《電力

負荷管理辦法》的徵求意見稿，新增強調需求側響應，調動需求側資源。

文件提出，到２０２５年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的３％－５％，其中年度最

大用電負荷峰谷差率超過４０％的省份達到５％或以上。到２０３０年，形成規模化的實時需求

響應能力，結合輔助服務市場、電能量市場交易可實現電網區域內可調節資源共享互濟。

中信證券分析認為，兩個《管理辦法》徵求意見稿修訂內容涉及需求側響應、有序用電、電

能替代、綠色用電、電力智能化、負荷管理升級等。強調需求側管理有助虛擬電廠發展，鼓勵綠

電供需協同互動有助風光消納和低碳轉型，強調智能化等有助發電及電網數字化投資，推動全國

統一電力市場建設對行業發展將帶來積極影響。

國盛證券指出，通過需求側響應不斷深化，引導用戶優化用電方式，調節電力負荷，促進解

決新能源消納問題，利好泛儲能、微電網、虛擬電廠等相關板塊。（ｄｗ）



