《經濟通通訊社２２日專訊》國務院周日公布推進基本養老服務體系建設文件，中共中央辦

公廳、國務院辦公廳印發《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，同時，《國家基本養老服

務清單》也正式發布。

文件稱，到２０２５年，基本養老服務制度體系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年

人。意見提出，提高基本養老服務供給能力。各地新建城區、新建居住區要按標準和要求配套建

設養老服務設施；老城區和已建成居住區要結合城鎮老舊小區改造、居住區建設補短板行動等，

通過補建等方式完善養老服務設施。

《國家基本養老服務清單》包括了１６個服務項目，分為三大類，物質幫助、照護服務、關

愛服務，其中，物質幫助方面主要是養老金、高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等各類補貼。



＊機構：社區和機構養老需求或將提升＊



平安證券表示，中國目前的養老模式仍然以居家養老為主，但中國人口流動增強且家庭規模

縮小。沒有專業人員輔助，失能或半失能老人的居家養老生活質量無法很好保障，所涉及的家庭

照護者數量也非常龐大。以此來看，中國社區養老和機構養老的需求或將提升，行業迎來發展機

遇。

養老股今日表現分化，部分產業相關股份走高，太極集團（滬：６００１２９）升３％，悅

心健康（深：００２１６２）升１％；而久遠銀海（深：００２７７７）跌３﹒３％，福瑞達

（滬：６００２２３）跌１﹒９％，揚子新材（深：００２６５２）跌１﹒５％。（ｄｗ）

