《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市通信管理局日前發布《關於推動上

海基礎電信企業高質量發展的指導意見（２０２３－２０２４）》，提出的目標是到２０２４年

，上海基礎電信企業要實現「七強」，包括基礎設施能級強，賦能千行百業強，客戶服務水平強

，安全保障體系強，企業管理經營強，科技創新突破強，黨建業務融合強。

為實現目標，《意見》從七大方面明確了２４條具體意見，包括要深化雙千兆建設，不斷提

升網絡供給與覆蓋強度，力爭全球率先邁進雙萬兆城市；加速布局算力基礎設施，持續提升雲網

、雲邊協同能力，鞏固數字底座；應用最新節能技術，提升通信基礎設施能效水平等。

在無人駕駛方面，《意見》提出，要持續完善並落地實施無駕駛人智能網聯汽車基礎設施技

術方案策劃與建設模式。加快推動臨港新片區無駕駛人智能網聯汽車測試專區的５Ｇ網絡覆蓋和

車路協同設施建設，加強Ｌ４高級別無人駕駛雲控監管平台、５Ｇ－Ｖ２Ｘ等領域技術的研發與

創新。同時，編制發布無駕駛人智能網聯汽車測試道路網絡性能標準和建設標準等系列標準規範

，助力上海車聯網產業發展。

