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AH股新聞

22/05/2023 16:40

《中國要聞》外交部：中國－東盟高官磋商將於周三起在深圳舉行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外交部公布，第２９次中國－東盟高官磋商將於５月２４日至
２６日在深圳舉行。中國外交部部長助理農融將率團與會，並與中國－東盟關系協調國緬甸東盟
事務高官千埃共同主持會議。（ｄｗ）

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