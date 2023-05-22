  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/05/2023 08:47

【大國博弈】拜登料美中關係很快解凍，考慮解除對中國防長制裁

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登預計，美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府
正在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁。
　　中美關係在今年２月美國擊落飛越領空的中國氣球後惡化。拜登在七國集團峰會後的記者會
上被問到，為甚麼美中計劃的聯絡熱線未有開通，他表示，與中國國家主席習近平去年１１月在
峇里會面後同意開設熱線，但發生氣球事件後，美中相互交談方面一切都改變了，但他相信很快
會看到兩國關係解凍。此外，拜登稱美國政府正在考慮是否解除對中國國防部長李尚福的制裁。
美國國防部長奧斯汀希望６月份在新加坡舉行的會議上能與中國防長會晤。
　　美國２０１８年因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器
工作的李尚福實施制裁。他也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。
　
＊拜登重申不打算與中國脫鈎＊
　
　　拜登表示，七國集團對華態度一致，正尋求降低風險，同意必須實現供應鏈多元化，不用依
賴單一國家，重申不打算與中國脫鈎。他又說，如果北京單方面向台灣採取行動，將會有回應。
　　中方早前表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件，又
說美方不可以講一套做一套，必須尊重中方的底線紅線，尤其要正確處理台灣問題。（ｊｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金