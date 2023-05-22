《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登預計，美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府

正在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁。

中美關係在今年２月美國擊落飛越領空的中國氣球後惡化。拜登在七國集團峰會後的記者會

上被問到，為甚麼美中計劃的聯絡熱線未有開通，他表示，與中國國家主席習近平去年１１月在

峇里會面後同意開設熱線，但發生氣球事件後，美中相互交談方面一切都改變了，但他相信很快

會看到兩國關係解凍。此外，拜登稱美國政府正在考慮是否解除對中國國防部長李尚福的制裁。

美國國防部長奧斯汀希望６月份在新加坡舉行的會議上能與中國防長會晤。

美國２０１８年因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器

工作的李尚福實施制裁。他也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。



＊拜登重申不打算與中國脫鈎＊



拜登表示，七國集團對華態度一致，正尋求降低風險，同意必須實現供應鏈多元化，不用依

賴單一國家，重申不打算與中國脫鈎。他又說，如果北京單方面向台灣採取行動，將會有回應。

中方早前表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件，又

說美方不可以講一套做一套，必須尊重中方的底線紅線，尤其要正確處理台灣問題。（ｊｔ）

