《經濟通通訊社２２日專訊》美國晶片製造商美光科技未能通過中國網絡安全審查，中國禁

止關鍵基礎設施運營商從該公司購買產品。對於有哪些關鍵基礎設施會受到禁令的影響，外交部

發言人毛寧主持例行記者會上回應，關於對美光公司在華銷售產品進行網絡安全審查，中方的主

管部門已經發布了消息，她強調，有關審查是為了防範產品的網絡安全問題危害國家關鍵信息。



＊傳美要求韓企不要出售半導體產品給中國，外交部：堅決反對＊



據外媒早前報道，美方為回應中國將對美光進行的安全審查，已向南韓提出要求，一旦中國

禁止美光銷售晶片，期望南韓政府敦促該國晶片商，不要填補中國的市場缺口。對於美國要求南

韓企業不要將產品出售給中國，毛寧指出，已經多次對美國對華晶片的出口管制表明了立場，美

方這種行為完全是為了維護自身的霸權利益，脅迫其他國家搞對華出口限制，這種做法嚴重的違

反市場經濟原則和國際經貿規則，破壞全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益，損害的不僅

是中國企業的利益，也將損害其他相關企業的利益。中方堅決反對這種做法，也希望有關國家政

府和企業能夠與中方一道共同維護多邊貿易體制，維護全球產供鏈的穩定。（ｊｔ）





