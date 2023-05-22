《經濟通通訊社２２日專訊》上周美股三大指數回落，滬深股市今早隨外圍走低，上證綜合

指數（滬綜指）低開０﹒１５％，報３２７８﹒６點，深綜指低開０﹒１％，白酒股、石油股偏

軟。中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光的產品，Ａ場半導體股造好。

美國總統拜登預計，美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府正在考慮解除對中國國防部長

李尚福的制裁。拜登表示，七國集團對華態度一致，正尋求降低風險，同意必須實現供應鏈多元

化，不用依賴單一國家，重申不打算與中國脫鈎。

今年以來，滬市上市公司正持續以真金白銀進行回購和增持，提振市場信心。據Ｗｉｎｄ數

據統計，截至５月２０日，滬市上市公司年內新增披露回購計劃５３家次，擬回購金額上限合計

逾１３９億元（人民幣．下同）；增持方面，滬市上市公司年內新增披露重要股東增持計劃３６

家次，擬增持金額上限合計逾９８億元，增持主體以高管為主。總體來看，今年滬市公司新增回

購和增持計劃上限合計已達２３７億元。

上周人民幣在岸離岸匯率均告穿「７」，中國外匯市場指導委員會在北京召開今年首次會議

。會議指出，要遏制人民幣的投機炒作，並呼籲維護外匯市場的基本穩定。中國外匯交易中心人

民幣兌一美元中間價今報７﹒０１５７，較上個交易日升１９９點子，結束三連貶。

人民銀行公布，今日進行的２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日有

２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ｊｔ）

