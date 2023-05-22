《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今年５月，１年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，均與上月持平，符合預期。ＬＰＲ已

連續９個月保持不變。滬深股市今早低開後反覆向上，滬綜指早段一度升０﹒８％突破３３００

關，惟觸及三千三關後再度承壓，半日收升０﹒１１％，報３２８７﹒０９點。深成指升

０﹒１２％，創業板指則軟０﹒１％。

中國監管層上周五（１９日）收市後出手口頭干預，人民幣中間價今日止跌回升，外資半日

透過陸股通快速流入逾３７億元人民幣。惟兩市半日成交５１９４億元（人民幣．下同），較上

個交易日同時段減少逾５％。



＊內地封殺美光，國產晶片股興奮＊



中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。美光公司隨即發聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。國產

存儲晶片公司或能替代美光在中國的市場份額，概念股集體走高，同有科技

（深：３００３０２）飆１２﹒１％，德明利（深：００１３０９）漲２﹒７％，北京君正

（深：３００２２３）升２﹒２％，科翔股份（深：３００９０３）升２﹒１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升０﹒１％，深科技（深：００００２１）升１﹒１％。

另一邊廂，美國釋放友好信號，總統拜登預計，美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府正

在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁。拜登表示，七國集團對華態度一致，正尋求降低風險

，同意必須實現供應鏈多元化，不用依賴單一國家，重申不打算與中國脫鈎。



＊ＡＩ全球標準或快落地，概念股緊張＊



七國集團（Ｇ７）領導人呼籲制定和採用技術標準，以保持人工智能（ＡＩ）的「可信度」

，並稱對於該項技術的監管沒有跟上其發展的步伐。這也是Ｇ７峰會歷史上首次正式討論人工智

能這一新興技術。Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股今早走低，雲從科技（滬：６８８３２７）瀉

６﹒１％，同花順（深：３０００３３）急跌近８％，三六零（滬：６０１３６０）跌３﹒７％

，科大訊飛（深：００２２３０）跌１﹒９％。

國務院公布推進基本養老服務體系建設文件，印發《關於推進基本養老服務體系建設的意見

》，同時《國家基本養老服務清單》也正式發布。文件稱，到２０２５年，基本養老服務制度體

系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年人。養老股高開低走，太極集團

（滬：６００１２９）跌２﹒６％，久遠銀海（深：００２７７７）跌５﹒９％，福瑞達

（滬：６００２２３）跌３﹒４％。（ｊｔ）

