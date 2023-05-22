《經濟通通訊社２２日專訊》在人民幣匯率上周急貶「破７」後，今日中間價止跌回升，中

國５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）如預期連續第九個月持平。滬深股市今早低開後反覆向上，

滬綜指早段一度升０﹒８％突破３３００關，惟觸及三千三關後再度承壓，午後也再沒有突破早

盤高位，最終全日收升０﹒３９％，報３２９６﹒４７點。深成指收升０﹒３２％，創業板指升

０﹒０７％。

惟兩市再度縮減至八千億以下，全日成交７９５４億元（人民幣．下同），較上個交易日減

少近６％。中國監管層上周五（１９日）收市後出手口頭干預，人民幣中間價今日反彈，外資結

束流走狀態，今日轉為流入逾４１億元。



＊內地封殺美光，國產晶片或受益＊



中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。美光公司隨即發聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。官媒

《上海證券報》引述多位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和

市場份額。

國產存儲晶片公司或有更多機會，概念股集體走高，同有科技（深：３００３０２）飆

１３﹒９％，德明利（深：００１３０９）漲６﹒３％，北京君正（深：３００２２３）升

２﹒８％，兆易創新（滬：６０３９８６）升１﹒２％。

另一邊廂，美國釋放友好信號，總統拜登預計，美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府正

在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁。拜登表示，七國集團對華態度一致，正尋求降低風險

，同意必須實現供應鏈多元化，不用依賴單一國家，重申不打算與中國脫鈎。



＊消費行業首季增長亮眼，餐飲白酒股高漲＊



據統計，滬市１８０餘家消費行業公司第一季度實現營收７６８９億元，同比增長

８﹒７１％；淨利潤５７７億元，同比增長１６﹒２０％，業績增長亮眼。餐飲股、白酒股高漲

，同慶樓（滬：６０５１０８）升７﹒６％，錦江酒店（滬：６００７５４）升３﹒５％，首旅

酒店（滬：６００２５８）升５﹒４％，君亭酒店（深：３０１０７３）升４﹒６％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒７％，五糧液（深：０００８５８）升近４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升５﹒１％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６９﹒３３ ＋０﹒６３

上證綜合指數 ３２９６﹒４７ ＋０﹒３９ ３４２４﹒００

上證Ａ股指數 ３４５５﹒４８ ＋０﹒３９

深證成份指數 １１１２７﹒０４ ＋０﹒３２ ４５３０﹒００

深圳創業板指數 ２２８０﹒１５ ＋０﹒０７

上證Ｂ股指數 ２８９﹒１１ ＋０﹒０１ ０﹒６９

深證Ｂ股指數 １１７２﹒０３ －０﹒０３ ０﹒５４

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