《海納智見》近期Ａ股市場的成交量縮量明顯，債市漲＋股市跌的組合體現了投資者對４月

以來疲弱經濟數據的擔憂。與此同時，ＴＭＴ和中特的歇息伴隨著新能源的上漲，投資者整體情

緒較為迷茫和糾結。本文對當前市場的兩大糾結點進行探討。



當前市場的兩個糾結點：行不行？追還是切？

糾結點１：股票還行不行？近期市場對經濟的預期再度轉弱，主要源於多項經濟指標低於預

期。宏觀預期轉弱傳導至市場表現為債券漲＋股票跌。３月以來１０年期國債利率持續下行，４

月下旬有加速的勢頭；股票方面，３月以來Ａ股震盪回調，萬得全Ａ最大跌幅為６﹒３％。債市

走強而股市疲弱，這一組合綜合反映了當下投資者對國內經濟是否能夠有效復甦的疑慮，以及對

當下權益資產中短期走勢的擔憂。

糾結點２：追中特ＴＭＴ還是切消費製造？年初市場交易主線從疫後復甦逐步轉向ＴＭＴ，

近期兩大主題開始休整，而前期調整較多的新能源板塊顯著走強。在短期市場劇烈分化的現象面

前，一方面投資者面對的是前期熱點板塊ＴＭＴ和中特估的調整，猶豫是否需要抓住調整後的機

會；另一方面投資者也在關心前期調整較多後反彈的新能源行情能否延續，消費股是否已經迎來

配置機會，糾結是否需要切換至消費和製造上面去。



遠景是牛市，牛初多波折。牛市往往難以一蹴而就，市場短期可能出現寬幅震盪的情況，其

背後源於牛市初期基本面還不夠扎實，更易受到其他因素的擾動。４月多項經濟數據不及預期，

說明國內基本面的復甦尚不扎實，這就使得投資者對股市的短期走向較為糾結，市場波動有所加

大。結構上也有信號，回顧歷史，往往前期表現最強勢的板塊先調整，推動市場整體向上的動能

趨弱。本輪行情中最強勢的ＴＭＴ和中特估已經陸續開始調整，根據歷史規律，這可能是市場階

段性休整的信號，不過休整也是蓄勢的過程。但是從中長期看，往下半年看，基本面有望迎來更

強勁的復甦，從而支撐市場更加穩健地上行。Ａ股盈利的低點逐漸顯現，上行周期或已開啟，預

計Ｑ２－Ｑ４盈利穩步復甦，２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達１０－１５％。在

盈利逐季度改善的背景下，Ａ股有望趨勢上漲。



今年主線是數字經濟，階段性均衡。數字經濟是中長期主線。未來市場終會迎接牛市主升浪

，相比於短期波折，著眼未來布局牛市主線更為重要。歷輪牛市主線的基本要素是前期低估低配

＋政策與基本面的不斷催化。從去年十月以來一直看好數字經濟作為主線，既看好政策支持的力

度，又看好技術變革。從持倉看，借鑒公募基金大調倉經驗看，公募基金對ＴＭＴ板塊的增持可

能還未結束。但牛市主線行業並不會一蹴而就，預期與現實交織下主線行業內也會不斷地去偽存

真。促消費一直是目前政策關注的重點，後續關注消費的結構性機會。２０２３年醫藥和基本消

費部分子行業的盈利有望實現較快增長。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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