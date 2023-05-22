  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/05/2023 15:15

《深股通》深成指全日收升０﹒３２％，報１１１２７﹒０４點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒３２％，報１１１２７﹒０４點

　　中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光
（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。國產存儲晶片公司或能替代美光在中國的市場份額，概念股集體走高
，同有科技（深：３００３０２）升１３﹒９％，德明利（深：００１３０９）升６﹒３％，北
京君正（深：３００２２３）升２﹒８％，科翔股份（深：３００９０３）升２﹒３％。
　　七國集團（Ｇ７）領導人呼籲制定和採用技術標準，以保持人工智能（ＡＩ）的「可信度」
，並稱對於該項技術的監管沒有跟上其發展的步伐。是Ｇ７峰會歷史上首次正式討論人工智能這
一新興技術。Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股今早走低，同花順（深：３０００３３）跌９％，科大
訊飛（深：００２２３０）跌１﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）跌２﹒５％。
　　國務院周日公布推進基本養老服務體系建設文件，文件稱到２０２５年基本養老服務制度體
系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年人。養老股表現分化，久遠銀海
（深：００２７７７）跌５﹒５％，揚子新材（深：００２６５２）跌１﹒８５％，悅心健康
（深：００２１６２）則升０﹒５％。（ｄｗ）
　

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金