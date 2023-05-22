《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒３２％，報１１１２７﹒０４點

。

中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。國產存儲晶片公司或能替代美光在中國的市場份額，概念股集體走高

，同有科技（深：３００３０２）升１３﹒９％，德明利（深：００１３０９）升６﹒３％，北

京君正（深：３００２２３）升２﹒８％，科翔股份（深：３００９０３）升２﹒３％。

七國集團（Ｇ７）領導人呼籲制定和採用技術標準，以保持人工智能（ＡＩ）的「可信度」

，並稱對於該項技術的監管沒有跟上其發展的步伐。是Ｇ７峰會歷史上首次正式討論人工智能這

一新興技術。Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股今早走低，同花順（深：３０００３３）跌９％，科大

訊飛（深：００２２３０）跌１﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）跌２﹒５％。

國務院周日公布推進基本養老服務體系建設文件，文件稱到２０２５年基本養老服務制度體

系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年人。養老股表現分化，久遠銀海

（深：００２７７７）跌５﹒５％，揚子新材（深：００２６５２）跌１﹒８５％，悅心健康

（深：００２１６２）則升０﹒５％。（ｄｗ）



