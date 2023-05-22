《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩在七國集團（Ｇ７）峰會上聲稱，許

多新興和發展中國家正尋求可持續融資，「一帶一路」倡議看似性價比較高，但全球南方的一些

國家在對華合作中接受中國貸款，最終陷入債務危機。Ｇ７國家應向有意合作的發展中國家提出

互惠夥伴關係，盡快形成具體方案。

中國外交部發言人毛寧２２日回應時強調，中國高度重視債務的可持續性問題，始終盡其所

能幫助發展中國家緩解債務負擔。根據有關研究機構的報告，中國在２０國集團緩債倡議框架下

，貢獻的緩債額度已經超過了七國集團國家的總和。近日美國波士頓大學全球發展中心發布報告

指出，中國與發展中國家的投融資合作源於資金接受國的巨大現實需求，有助於解決當地發展瓶

頸，釋放經濟增長潛力，有望使全球實際收入增長最高三個百分點。

她又強調，中國始終是發展中國家的一員，與發展中國家合作是為了實現共同發展，而這種

合作得到發展中國家的高度認可，質問七國集團作為世界上最富有的幾個國家，「為發展中國家

的福祉做過甚麼實實在在的貢獻？為甚麼要一再抹黑和干擾發展中國家之間的正常合作？」她呼

籲，如果七國集團有關國家真的重視發展中國家，就應當盡快兌現，每年將國民總收入的

０﹒７％用於官方發展援助，每年向發展中國家提供１０００億美元的氣候融資等既有承諾，多

承擔一些國際責任和義務，多為發展中國家做一些實實在在的事情。（ｓｌ）

